اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۳ ساله دوراهکی جان چند بیمار را نجات داد

علیرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیرحسین ابدونی، نوجوان ۱۳ ساله اهل شهر دوراهک، بر اثر سانحه رانندگی با موتورسیکلت و شدت ضربه به سر دچار مرگ مغزی شد که پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم تأییدکننده و رضایت خانواده نوع‌دوست وی، اعضای قابل پیوند این نوجوان اهدا شد.

وی افزود: در این عمل، کبد و هر دو کلیه مرحوم امیرحسین ابدونی توسط تیم پیوند به سرپرستی دکتر مروان از بیمارستان ابوعلی سینا شیراز و با همکاری دکتر رضایی، جراح بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان و همچنین پزشکان، پرستاران و کارکنان اتاق عمل این بیمارستان برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز منتقل شد.

مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: این سومین اهدای عضو در سال جاری و یکصد و چهل و ششمین مورد برداشت عضو در استان بوشهر از زمان آغاز برنامه اهدای عضو تاکنون است.

باقری ضمن قدردانی از ایثار و بزرگواری خانواده امیرحسین ابدونی، این اقدام انسان‌دوستانه را نمونه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی دانست و گفت: اهدای عضو بیماران مرگ مغزی می‌تواند جان چندین بیمار نیازمند را نجات دهد و به همین دلیل، زمان در فرآیند اهدای عضو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای عضو افزود: آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت خانواده‌ها در این امر خداپسندانه، می‌تواند فرصت دوباره‌ای برای زندگی بیماران نیازمند عضو فراهم کند و از این رو، همراهی مردم در این مسیر ارزشمند، نقشی تعیین‌کننده دارد.