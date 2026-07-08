به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌ تماشاخانه‌ ایران‌شهر، نمایش «شهرک» نوشته علی‌اصغری و به طراحی و کارگردانی علیرضا مهران، با بازی مه‌لقا باقری، دریا وهاب، ساقی حاجی‌پور، محمدرضا هلال‌زاده و محمد علی محمدی روی صحنه می‌رود.

نمایش شهرک از ۲۴ تیر ساعت ۲۱ اجراهای خود را در سالن سمندریان‌ آغاز می‌کند.

در این پروژه، راما قویدل طراح ویدیوآرت، سیروس کفاش مدیر فیلمبرداری ویدیوآرت، حسین متحد مدیر اجرا، محمدمهدی بیات، اسرا صالحی، حسین صادق نائینی و مونا هلال‌زاده گروه کارگردانی، فتاح ذی‌نوری عکاس استودیو، نگین محمدعلی طراح گرافیک و تبلیغات و شاهین زوار کارگردان مستند هستند.

همچنین نمایش «هنوز زنده‌ایم؛ داستان یک زلزله» به نویسندگی پویا مهدوی‌زاده و کارگردانی حسین میرزامحمدی، از جمعه ۱۹ تیر، هر شب ساعت ۱۹ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود.

محسن قصابیان، سمیرا حسن‌پور، سارا رسول‌زاده، محمد موحدنیا، افشین حسنلو و ماهان محمودی‌مقدم بازیگران این نمایش هستند.

تهیه‌کنندگی این اثر را علیرضا گیلوری، میلاد اسکندری و رضا فتح‌الهی‌پور بر عهده دارند و مریم پیوند حیدری مجری طرح آن است. این نمایش تولید آکادمی آکتور است.

هادی سلطانی‌فرد طراح صحنه، مرتضی نجفی طراح نور، سیامک احمدی طراح گریم، دینا یوسف‌پور طراح لباس، اشکان جوبه آهنگساز، امید میرزایی و میثم میرزایی طراحان و سازندگان تیزر، محمد موحدنیا طراح گرافیک، نوید آغاز مدیر تبلیغات و روابط عمومی، رضا جاویدی عکاس، عرفان خالقی دستیار کارگردان، متین توکلی دستیار و برنامه‌ریز، شیما زندیه دستیار لباس، احد سلیمانی سازنده و مجری دکور، دلاور خسرونیا دستیار اول صحنه، عطیه شبانی مدیر صحنه، عباس عموهاشمی دستیار و شانا زیودار مجری گریم این اثر نمایشی هستند.