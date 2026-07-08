از سرگیری اجراهای «باران نم نم خواهد بارید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اثر، نمایش «باران نم نم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی که اجراهای خود را از ۱۰ تیر آغاز کرده بود، پس از پایان تعطیلات رسمی کشور، از روز یکشنبه ۲۱ تیر میزبان علاقه‌مندان است.

زهرا پرهون، فروزان حسینی و محمد دهملایی، بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.

این نمایش، اقتباسی از جهان رازآلود و تأمل‌برانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ را به تصویر می‌کشد.

موسسه «هنر نمایش ایفا» به عنوان تهیه‌کننده و آرش دادگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، به عنوان مشاور کارگردان این پروژه را همراهی می‌کنند. دیگر عوامل این اجرا عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهدی روزبهانی، طراح صحنه و لباس: تارا برزی، طراح نور: آرش دادگر، مدیر روابط عمومی: نگار امیری، عکاس و طراح تیزر و سوشال مدیا: نوید عصمتی، دستیار تبلیغات: امیرحسین گودرزی، طراح گرافیک: نرگس صفری، عکاس: اردلان آشناگر، مدیر صحنه: محمدرضا عاشوری، منشی صحنه: مریم عابد، نورپرداز: امیرحسین شفیعی، گریم: آویسا محمدی و دستیاران صحنه: امیر پارسا و الناز فرهادی.

«باران نم نم خواهد بارید» در تیر و مرداد ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.