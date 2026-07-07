به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرح‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبان‌های مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.

در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتاب‌های داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفه‌ای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.

تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.

محمدرضا قبادی‌فر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیه‌کننده «ابله» هستند.

در دوازدهمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش سیما خوش‌چشم، احمد هاشمی، فریبا طاهری، امیر منوچهری، نگین خواجه‌نصیر، مهدی نمینی‌مقدم، مونا صفی، محمدسعید سلطانی، شهریار حمزیان، محمد مجدزاده، نوشین حسن‌زاده، رویا فلاحی و محمدرضا قلمبر حضور دارند.

آگلائه دست به رفتارهای عجیبی با پرنس می‌زند؛ او گاه شدیدا ابراز عشق می‌کند و گاه می‌کوشد تا او را پس بزند. به‌نظر می‌رسد این رفتارهای دوگانه او ناشی از یک احساس بسیار شدید نسبت به میشکین است.

در میهمانی منزل کلنل آپانچین سخن از دین و کلیسا و جامعه به میان می‌آید. بحث جدی‌تر می‌شود و پرنس تسلطش بر خویش را از دست می‌دهد و ظرفی را می‌شکند. رفتار پرنس سبب می‌شود تا در چشم دیگران بیش از هرچیز در قامت یک «ابله» جلوه کند.

دیداری میان ناستازیا، پرنس و آگلائه شکل می‌گیرد و در آنجا گفتگوهای عمیقی در خصوص احساساتشان مطرح می‌شود. ناستازیا در آنجا روگوژین را از خود را می‌راند اما پرنس حاضر نمی‌شود تا به خاطر او دست از آگلائه بکشد. در این میان ناستازیا بیهوش می‌شود.

ناستازیا چه احساسی نسبت به پرنس دارد؟ سرنوشت آگلائه و میشکین چه خواهد شد؟ رفتار یک «ابله» در مواجهه با عشق چگونه است؟

باهم دوازدهمین قسمت از نمایش شنیدنی «ابله» را با مدت زمان ۲۸ دقیقه و ۷ ثانیه می‌شنویم.