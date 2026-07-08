«اسب نورد» نمایشی درباره خشونت و تبعیض؛ تئاتر مسئولیت اجتماعی دارد

هستی حسینی کارگردان نمایش «اسب نورد» که این شبها در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این اثر گفت: «اسب نورد» تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران است که روایت مالیخولیایی یک خواهر و برادر از واقعیتی تلخ را به تصویر میکشد؛ واقعیتی که مسیر زندگی آنها را بهطور کامل دگرگون میکند. این خانواده سالها زیر سایه پدری مستبد، مردسالار و بیرحم زندگی کردهاند و با به دنیا آمدن فرزندی متفاوت با هنجارهای جامعه، اتفاقات هولناکی را رقم میزنند.
وی ادامه داد: نمایش به تدریج لایههای پنهان این خانواده را آشکار میکند و نشان میدهد خشونت، تبعیض و سرکوب چگونه میتواند سرنوشت انسانها را تغییر دهد. «اسب نورد» از خلال این روایت به موضوعاتی چون استبداد، هویت و انتقام میپردازد.
این کارگردان درباره فاصله ۲ ساله خود از صحنه تئاتر توضیح داد: این فاصله یک انتخاب آگاهانه بود. در این مدت، مطالعه، جستجو و پژوهش برای تولید متنی دغدغهمند، مهمترین فعالیت گروه تئاتر مستقل بود. «اسب نورد» به نویسندگی مهدی کوشکی، فرزند زمان خود و بازتابدهنده روزهای پرالتهاب امروز جامعه است. این نمایش ظرفیت گفتگو با مخاطب معاصر را دارد و تلاش میکند او را به اندیشیدن دعوت کند.
حسینی درباره ادامه فعالیت در تئاتر با وجود مشکلات اقتصادی نیز گفت: اگر تنها معیار، مسائل اقتصادی باشد، ادامه دادن در تئاتر چندان منطقی نیست اما تئاتر برای ما صرفاً یک حرفه نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی است. هنوز معتقدم صحنه تئاتر میتواند بستری برای طرح پرسش، گفتگو و مواجهه با مسائل انسانی باشد و همین باور باعث میشود با وجود همه دشواریها همچنان به تولید اثر ادامه دهیم. نمیتوان انکار کرد که سیاستگذاریها و شرایط کلی جامعه، تأثیر مستقیمی بر کیفیت و کمیت آثار هنری میگذارد.
کارگردان نمایش «اسب نورد» درباره وضعیت امروز تئاتر و ارتباط آن با مخاطب نیز بیان کرد: بدون تردید هرچه محدودیتها بیشتر باشد، مسیر بیان مستقیم دشوارتر میشود اما این تمام ماجرا نیست. تئاتر همواره راهی برای سخن گفتن پیدا میکند؛ گاهی از طریق استعاره، گاهی با فرم و گاهی حتی با سکوت. اگر تئاتر از انسان و دغدغههای واقعی او فاصله بگیرد، ارتباطش با مخاطب نیز کمرنگ خواهد شد و در نتیجه آثاری فاقد دغدغه و صرفاً با انگیزه فروش بیشتر، سالنها را اشغال خواهند کرد. در «اسب نورد» تلاش کردهایم درباره خشونت، تبعیض، هویت و مناسبات قدرت سخن بگوییم؛ موضوعاتی که همچنان برای جامعه امروز ما قابل تأمل هستند.
حسینی درباره مهمترین چالشهای تولید این اثر نیز گفت: در وهله نخست، شرایط جنگی و فضای اجتماعی کشور همه چیز را تحت تأثیر قرار داد. از منظر هنری نیز ایجاد همزمان فضای رئال و سوررئال، یکی از مهمترین چالشهای گروه بود تا مخاطب بتواند خط روایت و تصاویر سوررئال نمایش را به درستی در ذهن خود دریافت و بازآفرینی کند.
وی در پایان درباره رویکرد خود در کارگردانی «اسب نورد» اظهار کرد: فرم مورد نظر من در این اجرا کاملاً مینیمال است و تمرکز اصلی بر بازی بازیگران، ریتم روایت و خلق تصویر ذهنی برای مخاطب قرار دارد. در طراحی صحنه، موسیقی و دیگر عناصر اجرایی نیز تلاش کردهایم تخیل مخاطب را فعال کنیم تا او صرفاً تماشاگر نباشد، بلکه بخش مهمی از روایت را در ذهن خود خلق کند.
نمایش «اسب نورد» به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی هستی حسینی از ۸ تیر اجراهای خود را در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر آغاز کرده است.
مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی بازیگران این نمایش هستند.
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