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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

«براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» صاحب پوستر شد

«براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» صاحب پوستر شد

همزمان با رونمایی از پوستر نمایش «براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» به نویسندگی و کارگردانی یوسف باپیری، عوامل این نمایش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش رسانه و ارتباطات گروه، «براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» تازه‌ترین تجربه کارگردانی یوسف باپیری است که به تهیه‌کنندگی گروه «تئاتر تازه» و بازی محمدحسن معجونی و هوتن شکیبا از ۲۵ تیر در سالن شماره یک «مجموعه تئاتر لبخند» روی صحنه می‌رود. این نمایش در تیر و مرداد ۱۴۰۵، هر شب در ۲ نوبت ۱۹ و ۲۱ اجرا می‌شود.

پوستر این نمایش را آرمان کوچکی طراحی کرده است.

فهرست کامل عوامل نمایش «براساس دایی وانیا از آنتون چخوف» متشکل از نویسنده و کارگردان: یوسف باپیری، بازیگران: محمدحسن معجونی، هوتن شکیبا، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رها شیرازی، گروه کارگردانی: مهلا احمدی، مهیار دستمزدی، مرتضی عبدالملکی، مهرداد رضایی، لاله صنعتی، مهران اشکی، ملیکا باقری و زهرا منصوری، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، حامی چیدمان و همکار طراح صحنه: برند نشیمن Neshiman Home Furniture & Accessory، حامی آکسسوار صحنه: TEZ Furniture، طراح صدا و آهنگساز: بابک کیوانی، طراح لباس: مریم نورمحمدی، طراح نور: میلاد الهی، طراح گرافیک: آرمان کوچکی؛ عکاسان: مهرداد متجلی و مصطفی قاهری، ساخت ویدئو و تیزر: روزبه کاظمی، گروه تولید: بابک احمدی، سینا آهنگری و پیمان پازوکی، ارتباطات و رسانه: بابک احمدی است.

پیش‌فروش بلیت روزهای نخست اجرای نمایش «براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۰ تیر در سایت تیوال آغاز می‌شود.

کد مطلب 6882413

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