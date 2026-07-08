«براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش رسانه و ارتباطات گروه، «براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» تازه‌ترین تجربه کارگردانی یوسف باپیری است که به تهیه‌کنندگی گروه «تئاتر تازه» و بازی محمدحسن معجونی و هوتن شکیبا از ۲۵ تیر در سالن شماره یک «مجموعه تئاتر لبخند» روی صحنه می‌رود. این نمایش در تیر و مرداد ۱۴۰۵، هر شب در ۲ نوبت ۱۹ و ۲۱ اجرا می‌شود.

پوستر این نمایش را آرمان کوچکی طراحی کرده است.

فهرست کامل عوامل نمایش «براساس دایی وانیا از آنتون چخوف» متشکل از نویسنده و کارگردان: یوسف باپیری، بازیگران: محمدحسن معجونی، هوتن شکیبا، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رها شیرازی، گروه کارگردانی: مهلا احمدی، مهیار دستمزدی، مرتضی عبدالملکی، مهرداد رضایی، لاله صنعتی، مهران اشکی، ملیکا باقری و زهرا منصوری، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، حامی چیدمان و همکار طراح صحنه: برند نشیمن Neshiman Home Furniture & Accessory، حامی آکسسوار صحنه: TEZ Furniture، طراح صدا و آهنگساز: بابک کیوانی، طراح لباس: مریم نورمحمدی، طراح نور: میلاد الهی، طراح گرافیک: آرمان کوچکی؛ عکاسان: مهرداد متجلی و مصطفی قاهری، ساخت ویدئو و تیزر: روزبه کاظمی، گروه تولید: بابک احمدی، سینا آهنگری و پیمان پازوکی، ارتباطات و رسانه: بابک احمدی است.

پیش‌فروش بلیت روزهای نخست اجرای نمایش «براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۰ تیر در سایت تیوال آغاز می‌شود.