  1. هنر
  2. تئاتر
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

«ماهی بلژیکی» به صحنه باز می‌گردد

«ماهی بلژیکی» به صحنه باز می‌گردد

دور تازه نمایش «ماهی بلژیکی» به کارگردانی آروند دشت‌آرای روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، دور دوم اجرای نمایش «ماهی بلژیکی» از ۱۴ مرداد در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر (باغ کتاب) به صحنه می‌رود و پیش‌فروش بلیت آن از تاریخ ۲۰ تیر در سایت فیدیبو آرت آغاز می‌شود.

«ماهی بلژیکی» نوشته لئونور کُنفینو است که با برگردان حمیدرضا امانپور قرایی و کارگردانی آروند دشت‌آرای اجرا می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده است: «روایتی نامعمول از یک دیدار غافلگیرکننده.»

این نمایش، نخستین دور اجرای خود را زمستان سال گذشته پایان داد و در این دور نیز با بازی کاظم سیاحی و طاهره هزاوه روی صحنه می‌رود.

نمایش «ماهی بلژیکی» با تهیه‌کنندگی سید محمدتقی زاهدی اجرا می‌شود و دیگر اعضای گروه اجرایی آن متشکل از طراح صحنه: آروند دشت‌آرای، آهنگساز و طراح صدا: ستاره نفیسی، طراح لباس: شایلان عشایری، طراحان نور: نیلوفر نقیب ساداتی، محمدرضا رحمتی و طراح گرافیک: استودیو ملی، است.

این اثر نمایشی که تازه‌ترین کار کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی «ویرگول» است، از چهارشنبه ۱۴ مرداد هر شب ساعت ۲۰ در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر (باغ کتاب) روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 6882334

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها