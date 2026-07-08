به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، دور دوم اجرای نمایش «ماهی بلژیکی» از ۱۴ مرداد در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر (باغ کتاب) به صحنه می‌رود و پیش‌فروش بلیت آن از تاریخ ۲۰ تیر در سایت فیدیبو آرت آغاز می‌شود.

«ماهی بلژیکی» نوشته لئونور کُنفینو است که با برگردان حمیدرضا امانپور قرایی و کارگردانی آروند دشت‌آرای اجرا می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده است: «روایتی نامعمول از یک دیدار غافلگیرکننده.»

این نمایش، نخستین دور اجرای خود را زمستان سال گذشته پایان داد و در این دور نیز با بازی کاظم سیاحی و طاهره هزاوه روی صحنه می‌رود.

نمایش «ماهی بلژیکی» با تهیه‌کنندگی سید محمدتقی زاهدی اجرا می‌شود و دیگر اعضای گروه اجرایی آن متشکل از طراح صحنه: آروند دشت‌آرای، آهنگساز و طراح صدا: ستاره نفیسی، طراح لباس: شایلان عشایری، طراحان نور: نیلوفر نقیب ساداتی، محمدرضا رحمتی و طراح گرافیک: استودیو ملی، است.

این اثر نمایشی که تازه‌ترین کار کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی «ویرگول» است، از چهارشنبه ۱۴ مرداد هر شب ساعت ۲۰ در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر (باغ کتاب) روی صحنه می‌رود.