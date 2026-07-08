به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «این ‌همه تلق و ملق» به نویسندگی و کارگردانی ملیحه مقیمی‌اسفندآبادی اثری برای مخاطبان کودک است که به موضوع کودکان دارای نیازهای ویژه (توان‌یاب جسمی) می‌پردازد.

بازیگران این نمایش عطا ولیانی، سینا فیروزبخت، پویا کلانتری و مهدی حاج‌حسینی هستند. مهدی مقیمی‌اسفندآبادی به‌عنوان مشاور کارگردان، رامین عبداللهی و تهمورس امیری نوازندگان، علیرضا تاجیک و علیرضا حسین‌پور طراحان صحنه، سما مقیمی طراح لباس، زهرا زارع‌زاده مسئول دوخت لباس، مهدی مقیمی‌اسفندآبادی طراح پوستر، محمدرضا شاملوفرد و فاطمه‌سادات حسینی طراحان نور و عاطفه مقیمی، صادق کیانی‌مقدم و محمدعلی یزدان‌شناس مسئولان روابط عمومی و تبلیغات این اثر هستند.

این نمایش برگرفته از کتابی به همین نام از انتشارات کانون پرورش فکری نوشته سرور کتبی است.

در خلاصه داستان نمایش «این همه تلق و ملق» آمده است: «یک مغازه آش‌فروشی اینجاست که هر روز مردم جمع می‌شوند و آش خوشمزه می‌خورند و همه هم می‌گویند: بَه بَه! اما یک درخت غرغرو اینجاست که به همه چیز می‌گوید اَه اَه … حالا با او چه کار کنیم؟!»

نمایش «این‌همه تلق و ملق» از ۲۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در پارک لاله، روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان برای ذخیره بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.