فرماندار دیر: مردم بار دیگر وفاداری خود را به نظام ثابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح چهارشنبه در مراسم شعر و شروه وداع با خورشید با قدردانی از ایستادگی و پایبندی مردم این شهرستان به آرمانهای انقلاب طی چهار ماه اخیر اظهار کرد: مردم دیّر با حضور مستمر در این مکان مقدس که محل عروج پیکر مطهر دو شهید انقلاب است، بار دیگر وفاداری خود را به نظام و آرمانهای امام راحل به اثبات رساندند.
فرماندار دیر با اشاره به ابعاد شخصیتی برجسته و کمنظیر رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: ابعاد وجودی قائد شهید امت بسیار گستردهتر از آن است که بتوان در مجلسی کوتاه به تمامی زوایای آن پرداخت؛ ایشان در عین حالی که فقیهی وارسته و سیاستمداری کاربلد بودند، ادیبی نکتهسنج و صاحبنظر در حوزه شعر نیز محسوب میشدند.
سجادی افزود: رهبر شهید انقلاب اشراف کاملی بر ادبیات کلاسیک داشتند، به گونهای که هنگام بحث از حافظ، مولوی و صائب تبریزی، با تسلطی مثالزدنی به تحلیل آثار آنان میپرداختند. ایشان صائب تبریزی را بعد از حافظ، بزرگترین غزلسرا و صاحب بیشترین اشعار حسابشده در تاریخ ادبیات ایران میدانستند.
فرماندار دیّر با بیان اینکه رهبر شهید در حوزه شعر معاصر نیز دیدگاههای کارشناسانهای داشتند، یادآور شد: ایشان با سعهصدر و طمانینه، جلسات شعرخوانی را مدیریت میکردند و با نگاهی دقیق، آثار شاعران را مورد تحلیل قرار میدادند.
وی در پایان ضمن قدردانی از امام جمعه دیّر، ستاد مردمی برگزاری مراسم اجتماع شبانه، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان برای برپایی این رویداد فرهنگی، بر ضرورت تداوم پاسداری از آرمانهای امام شهیدان تأکید کرد.
در این مراسم علاوه بر شروهخوانی، دونفر از شاعران شهرستان اشعاری در وصف امام شهید خواندند و ارتباط تلفنی با افشین علا شاعر مطرح کشوری برقرار شد.
مردم دیّر در این مراسم با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و انتقام انتقام، خواهان خونخواهی رهبر شهید انقلاب شدند.
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