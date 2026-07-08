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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

دونالد ترامپ: نمی‌خواهم با ایران تعامل کنم/ تفاهم نامه به پایان رسید

دونالد ترامپ: نمی‌خواهم با ایران تعامل کنم/ تفاهم نامه به پایان رسید

رئیس جمهور آمریکا با اعلام اینکه نمی‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد، گفت که زمان زیادی را هدر داده است و فکر می کند تفاهم نامه با ایران به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره در روند مذاکرات با ایران کارشکنی‌ها و تجاوزهای متعددی را علیه این کشور انجام داده است، صراحتاً اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادبیات زشت و زننده خود علیه مسئولان ایرانی، که بر خلاف گفتمان بین المللی، در ادبیات سیاسی وی به امری عادی تبدیل شده، مدعی شد که یادداشت تفاهم آمریکا با ایران پایان یافته است.

وی که بارها در طول مذاکرات با ایران به این کشور تجاوز کرده و دو جنگ اخیر 12 روزه و 40 روزه را در آستانه ادعاهای خود مبنی بر نتیجه بخش بودن مذاکرات آغاز کرده است، با اعلام اینکه نمی‌خواهد با ایرانی ها تعامل داشته باشد، مدعی شد که اگر ایرانی ها سلاح هسته‌ای داشتند، از آن استفاده می‌کردند.

ترامپ به مواضع کشورهای عضو پیمان ناتو نیز اشاره کرده و گفت که این ائتلاف همه چیز را به صورت مجانی به دست آورده است.

کد مطلب 6882327

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
      13 5
      پاسخ
      بعضی کی میخواهند بفهمند شغال هار کله زرد فقط مکار و حیله گر است و امضا تفاهم دروغینش برای فرصت گرفتن و تجدید قواست . بابا کل دنیا فهمیدند ترامپ مکار و خبیث است شما چطور ؟!!!
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
      6 2
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      ما هزاربارگفتیم این تفاهم الکی ه و فریبه.ولی تیم مذاکره فکر کردن آره موفق شدن وتمام
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
      5 1
      پاسخ
      از اول هم فکرشو می‌کردیم ولی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

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