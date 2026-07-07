به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد: من آشکارا به رئیس‌جمهور ترامپ گفتم که فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه، توازن قوا در خاورمیانه (غرب آسیا) را برهم خواهد زد. من و ترامپ در مسائل کلان کاملاً هم‌نظر هستیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که جهان توحشی نظیر آنچه این رژیم در غزه و لبنان انجام داد را به خود ندیده است، ادعا کرد: ترکیه جاه‌ طلبی‌ های تهاجمی دارد و نیرویی در جهت صلح و ثبات نیست. اگر ترکیه به جنگنده‌های اف-۳۵ دست یابد، شاهد اقدامات تهاجمی خواهیم بود.

بنیامین نتانیاهو با اتخاذ موضعی مداخله جویانه در خصوص موضوعات مرتبط با تهران، ادعا کرد: من نسبت به احتمال دستیابی به توافق با ایران تردید دارم، با این حال معتقدم باید به رئیس‌جمهور ترامپ فرصت داد. چه توافقی حاصل شود و چه نشود، قطعاً اجازه نخواهم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.