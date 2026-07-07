ترامپ برای شرکت در نشست ناتو وارد ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد آنکارا، پایتخت ترکیه شد.

پیش از این، مقام آمریکایی اعلام کرد: کاهش نیروهای ناتو روی میز نیست اما رئیس جمهور از اروپایی ها ناراضی است. استقرار نیروهای ما می تواند به تعدیل هایی در اروپا منجر شود.

گفتنی است که ساعاتی قبل سی‌وششمین اجلاس سران ناتو امروز به میزبانی رجب طیب اردوغان در مجموعه ریاست‌ جمهوری ترکیه در آنکارا آغاز شد.

در این نشست رهبران ۳۱ کشور عضو ناتو و شماری از کشورهای دعوت‌شده حضور دارند.