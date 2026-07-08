به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران درخصوص وضعیت ترافیکی راه های استان طی هفته جاری اظهار کرد: بر اساس داده‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند ترددشمار جاده‌ای، در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۶ تیرماه، در مجموع یک میلیون و ۷۲۲ هزار و ۳۴۸ تردد در شبکه راه‌های استان بوشهر به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از این ترددها مربوط به حرکت زائران و دلدادگانی است که از محورهای مواصلاتی بوشهر برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت عزیمت کرده‌اند و به همین منظور، تمهیدات ویژه‌ای برای تسهیل عبور و مرور آن‌ها در نظر گرفته شده است.

روان‌سازی ترافیک و تامین ایمنی مسیرها

رستمی به آمار ورودی و خروجی خودروها در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۹۸ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو به بوشهر وارد و ۱۰۰ هزار و ۵۶۹ دستگاه خودرو نیز از استان خارج شده‌اند که نشان‌دهنده جریان فعال و پرحجم رفت‌وآمد در کریدورهای ارتباطی استان است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور روان‌سازی ترافیک و تامین ایمنی مسیرها، ۲۳ تیم عملیاتی با انواع ماشین آلات سبک و سنگین به‌صورت شبانه‌روزی در طول محورهای مواصلاتی خصوصا نقاط پرترافیک استان مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا گره ترافیکی، خدمات‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر با بیان اینکه ساعت ۱۸ الی ۱۹ به عنوان ساعت اوج تردد ثبت شده است، از رانندگان خواست ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، در این ساعات با احتیاط و دقت بیشتری در مسیرها تردد کنند.

فعالیت ۳۵ مجتمع خدماتی رفاهی

رستمی با اشاره به وجود ۳۵ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی فعال در سطح استان گفت: از کاربران جاده ای و زائران عزیز تقاضا داریم از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز و به ازای هر دو ساعت رانندگی، حتماً در یکی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی توقف کنند و پس از استراحت کافی، به مسیر خود ادامه دهند.

وی یادآور شد: مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ و سامانه آماده پاسخگویی به هموطنان و اطلاع‌رسانی در خصوص آخرین وضعیت راه‌ها است.