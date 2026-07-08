به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قیمت‌ نفت آمریکا در معاملات اولیه روز چهارشنبه، پس از آنکه ارتش آمریکا چندین حمله به مناطق جنوبی ایران انجام داد، ۳ درصد افزایش یافت. این دور از تنش‌های منطقه‌ای، نگرانی‌ها از فروپاشی آتش‌بس را تقویت کرده است.

در همین رابطه نفت خام غرب تگزاس آمریکا با ۱.۹۵ دلار یا ۲.۸ درصد افزایش به ۷۲.۳۹ دلار در هر بشکه رسید. دیروز نیز قیمت نفت خام غرب تگزاس ۲.۸ درصد افزایش یافته بود.

آمریکا امروز ده ها حمله را علیه برخی مواضع در جنوب ایران انجام داد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به جنگ افروزی ارتش آمریکا علیه ایران ، نیروی دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.