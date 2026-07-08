خبرگزاری مهر- گروه استانها: که رهبر شهید در سفر سال ۸۲ به شهر زنجان اعطا کردند. اگرچه دریا ندارد، اما دلاورمردانی را در دامن خود پرورانده که در عملیاتهای دشوار آبی-خاکی دوران دفاع مقدس، چونان ماهی در دریا، جانانه جنگیدند.
بیست و یکم مهرماه سال ۱۳۸۲، برای مردم استان زنجان، «پایتخت شور و شعور حسینی»، به روزی بینظیر و تاریخی بدل شد؛ روزی که دلهای مردمان این دیار با شوری وصفناپذیر به تپش افتاد و کوچهها، میدانها و خیابانهای شهر، سرشار از عشق و ایمان گشت. رهبر شهید در سفری سهروزه، مهمان ویژه مردم شهیدپرور زنجان شدند؛ سفری که به اذعان همگان، از جنس دیگری بود و خاطرات آن، پس از گذشت سالها، همچنان در اذهان و دلها زنده و تازه است.
استقبال بینظیر و دیدار عاشقانه از ساعات آغازین این سفر تاریخی، جنب و جوش عجیبی در سطح شهر حاکم شد
استقبال بینظیر و دیدار عاشقانه از ساعات آغازین این سفر تاریخی، جنب و جوش عجیبی در سطح شهر حاکم شد. قشرهای مختلف مردم، از پیر و جوان، زن و مرد، از شهرهای دور و نزدیک و حتی روستاهای اطراف، خود را به مسیر تردد کاروان رهبری رسانده بودند تا از نزدیک، لقای محبوب خود را نظاره گر باشند.
ازدحام جمعیت و ابراز احساسات پرشور مردم، بارها و بارها مانع از حرکت خودروی حامل رهبر انقلاب شد. هوای خنک مهرماه، بر شور و حرارت این دیدار عاشقانه میافزود و زنجان، روزی را تجربه کرد که هرگز به خود ندیده بود. دیدار رهبری با خانواده شهید والامقام «محمدناصر اشتری» در این سفر، نیز از صحنههای ماندگار و سرشار از عاطفه بود که یادآور ایثارگریهای رزمندگان این دیار است.
رشادتهای بینظیر رزمندگان زنجانی، بهویژه غواصان خطشکن در عملیاتهای والفجر ۸، کربلای ۴ و کربلای ۵، سبب شد تا مقام معظم رهبری در این سفر، با نگاهی تحسینآمیز، مدال ارزشمند «دیار غواصان دریادل» را بر تارک تاریخ این استان بنشانند. این عنوان، پاسخی بود به جانفشانیهایی که در دل اروند و شطهای جنوب، حماسههایی از جنس نور و ایمان آفرید.
بیانات حکیمانه و پیام ماندگاررهبر شهید در دیدار با مردم شهیدپرور زنجان، ضمن تکریم پیشینه غنی این خطه، فرمودند: «شهر زنجان را از دیرباز به عنوان یک شهر مؤمن و فرهنگی شناختهام... در دوران دفاع مقدّس هم غواصان دریادل زنجانی در نیروهای مسلح نقشهای برجستهای ایفا کردند». ایشان همچنین به ظرفیتهای بالای استان در بخشهای کشاورزی، معادن غنی (بهویژه روی، سرب و مس) و موقعیت ارتباطی آن اشاره کردند و از تلاشهای انجامشده در مسیر توسعه استان قدردانی نمودند.
در سخنرانی دیگر خود در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان، ایشان بر استحکام ساخت داخلی به عنوان رمز شکستناپذیری ملت ایران تأکید کردند و فرمودند: «وقتی دلهای این ملت با ایمان عمیق همراه شد، هیچ قدرتی نمیتواند آن را شکست دهد».
جمله ماندگار رهبر شهید به زبان ترکی خطاب به مردم زنجان؛ «زنجانیلَر گان وِرَر اما عزّتنی، استقلالنی، اسلامنی ورمز»
جمله ماندگار ایشان به زبان ترکی خطاب به مردم زنجان، که «زنجانیلَر گان وِرَر اما عزّتنی، استقلالنی، اسلامنی ورمز» (زنجانیها جان میدهند، اما عزت، استقلال و اسلام خود را)، در واقع عصاره این ایمان و غیرت دینی و میهنی بود که برای همیشه در تاریخ ایران ثبت و ضبط شد.
میراث ماندگار سفر تاریخی سفر رهبر انقلاب به زنجان، تنها یک رویداد سیاسی نبود، بلکه تجلی عمیقترین پیوندهای عاطفی و اعتقادی میان رهبری و ملت بود. در این سفر، ۲۲۴ طرح عمرانی برای آبادانی بیشتر استان مصوب شد و مسئولان موظف به سرعتبخشی در اجرای آنها شدند تا آثار مثبت این سفر، هرچه زودتر در زندگی مردم ملموس باشد.
سالها پس از این سفر، هنوز هم بسیاری از حاضران در آن مراسم، با اشک و شوق، از شور و اشتیاق آن روز و عشق و ارادت مردم به رهبرشان تعریف میکنند؛ روایتی که نشان میدهد، خاطره آن دیدار پرشور، تا همیشه در قاب تاریخ و قلبهای مردم زنجان، ماندگار و جاری خواهد بود.
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