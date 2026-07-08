به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشت مارچوبه در استان همدان برای نخستین بار و با رویکرد «کشت قراردادی» اجرایی شده که نشاندهنده ظرفیت بالای این منطقه برای تولید گیاهان دارویی و محصولات باارزش افزوده است.
وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی کشت مارچوبه در استان همدان، افزود: شهرستانهای نهاوند، اسدآباد و ملایر به ترتیب بیشترین سهم را از سطح زیر کشت مارچوبه در استان به خود اختصاص دادهاند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان درباره وضعیت زنجیره ارزش مارچوبه تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل نوپا بودن این کشت در همدان، محصول تولیدی برای مراحل سورت، بستهبندی و استحصال ترکیبات دارویی به استان مازندران ارسال میشود اما برنامههای ترویجی و آموزشی متعددی برای آشنایی کشاورزان با اصول فنی کاشت، داشت و برداشت این محصول در حال اجرا است تا پایههای لازم برای ایجاد صنایع تبدیلی در خود استان فراهم شود.
فروزانفر در خصوص سازوکار حمایت از بهرهبرداران گفت: یک شرکت فعال در حوزه کشاورزی قراردادی برای تامین نهادهها شامل نشا و کود، خرید تضمینی محصول و پشتیبانی فنی از کشاورزان انتخاب شده است.
وی ادامه داد: بخشی از هزینههای خرید نشا با استفاده از اعتبارات دولتی تامین شده و مابقی هزینهها نیز در قالب تسهیلات بلندمدت و بهصورت بازپرداخت از محل فروش محصول، توسط شرکت طرف قرارداد تسهیل شده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تاکید کرد: حمایتها از آن جهت حائز اهمیت است که هزینه تامین نشا تنها یکبار پرداخت میشود، در حالی که پس از استقرار مزرعه، امکان بهرهبرداری مداوم از آن حداقل تا ۳۰ سال وجود دارد که این موضوع مارچوبه را به یکی از محصولات بسیار اقتصادی برای کشاورزان تبدیل میکند.
وی با اشاره به عملکرد تولید در مزارع فعلی افزود: میانگین برداشت در مزارع جوان استان در حال حاضر حدود ۱۰ تن در هکتار است؛ اما با توجه به ماهیت محصول و بلوغ مزارع در سالهای آتی، پیشبینی میشود این میزان به بیش از ۱۵ تن در هکتار افزایش یابد.
فروزانفر در پایان بیان کرد: امیدواریم با تداوم سیاستهای حمایتی، توسعه کشت قراردادی و بهرهگیری از دانش فنی، سطح زیر کشت مارچوبه در سالهای پیش رو روند صعودی داشته باشد و این محصول جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی بخش کشاورزی در استان همدان تثبیت کند.
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