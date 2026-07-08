به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیم‌زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰ هزار تن سیب‌زمینی تابستانه از سطح یک‌هزار و ۶۳۶ هکتار از مزارع استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه الگوی کشت افزود: شهرستان‌های عجب‌شیر و بناب مهم‌ترین مناطق تولید سیب‌زمینی تابستانه در آذربایجان شرقی هستند و عجب‌شیر با یک‌هزار و ۲۷۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشت سیب‌زمینی در استان به دو صورت تابستانه و پاییزه انجام می‌شود، گفت: برداشت محصول نیز متناسب با زمان کشت در دو فصل تابستان و پاییز صورت می‌گیرد و عملیات برداشت سیب‌زمینی تابستانه از حدود یک هفته گذشته آغاز شده است.

رحیم‌زاده با اشاره به ارقام کشت‌شده در استان اظهار کرد: ارقام زودرس و بازارپسند از جمله ساگیتا، کلومبا، دوناتا، جلی، اسپریت، رانومی و آگریا با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، به‌ویژه در شهرستان عجب‌شیر، برای تأمین نیاز بازار تازه‌خوری کشت شده‌اند.

وی استفاده از بذرهای گواهی‌شده و اصلاح‌شده، توسعه کشت مکانیزه، بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری به‌ویژه آبیاری قطره‌ای نواری و رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان را از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت تولید سیب‌زمینی در استان برشمرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، کوچک بودن اراضی کشاورزی، کمبود سردخانه‌های استاندارد، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و مراکز مجهز بسته‌بندی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیب‌زمینی‌کاران، به‌ویژه در شهرستان عجب‌شیر، عنوان کرد.

رحیم‌زاده بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد صنایع تبدیلی، سردخانه‌ها و واحدهای بسته‌بندی، تقویت تعاونی‌های تولید، ساماندهی بازاررسانی داخلی و صادراتی و حمایت از کشاورزان تأکید کرد و گفت: توسعه زنجیره تولید تا بازار، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه افزایش صادرات و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان را فراهم می‌کند.