خرس فلج شده آمل در سمسکنده تلف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی اظهار کرد: با وجود انجام مراقبت‌های شبانه‌روزی و بهره‌گیری از ظرفیت دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، تلاش‌ها برای نجات خرس قهوه‌ای آسیب‌دیده به نتیجه نرسید و این حیوان تلف شد.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد این خرس نر که حدود ۱۸ تا ۲۰ سال سن داشت، بر اثر اصابت ساچمه به ناحیه ستون فقرات و نخاع دچار فلج کامل اندام‌های عقبی شده بود و به دلیل بی‌حرکتی طولانی‌مدت، با زخم‌های عمیق، عفونت گسترده، نکروز بافتی و اختلال شدید در خون‌رسانی اندام‌های خلفی مواجه بود.

ابراهیمی ادامه داد: نتایج تصویربرداری و آزمایش‌های تخصصی نیز وجود حدود ۲۰ ساچمه در بخش‌های مختلف بدن این حیوان را تأیید کرد و اصابت دو ساچمه به مهره‌های کمری، آسیب جبران‌ناپذیری به نخاع وارد کرده بود؛ به گونه‌ای که از همان ابتدا احتمال بازگشت توان حرکتی بسیار ناچیز ارزیابی می‌شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: در مدت بستری، تیم درمان همه اقدامات لازم از جمله کنترل درد، درمان زخم‌ها، پیشگیری از عفونت، تغذیه و مراقبت‌های حمایتی را انجام داد، اما شدت جراحات ناشی از تیراندازی غیرمجاز، فرصت ادامه حیات را از این گونه ارزشمند گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مرگ این خرس نتیجه یک اقدام غیرقانونی علیه حیات‌وحش است، خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان این تیراندازی همچنان با جدیت در دستور کار قرار دارد.