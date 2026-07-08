توقیف ۲ خودروی حامل چوب قاچاق در ساری؛ حریق جنگل مرمت مهار شد

سید حمید ساداتی در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشف و توقیف دو دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در حوزه استحفاظی سنگتراشان خبر داد و گفت: این اقدام در جریان اجرای گشتهای شبانه و تشدید نظارت بر عرصههای جنگلی انجام شد.
وی افزود: مأموران یگان حفاظت با همکاری نیروهای حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ، یک دستگاه خودروی نیسان و یک دستگاه خودروی پاترول حامل محموله چوب قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری ادامه داد: پس از کشف محموله، خودروها توقیف و برای متخلفان پرونده تشکیل شد تا مراحل قانونی رسیدگی به تخلف انجام شود.
وی با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق فرآوردههای جنگلی اظهار کرد: حفاظت از جنگلها و عرصههای ملی از اولویتهای این اداره است و با هرگونه قطع غیرمجاز درختان، حمل چوب بدون مجوز و تخریب منابع طبیعی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، موضوع را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری شود.
حریق عرصه جنگلی روستای مرمت ساری مهار شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری از مهار آتشسوزی در عرصه جنگلی روستای مرمت خبر داد و گفت: این حریق شامگاه سهشنبه با حضور بهموقع نیروهای عملیاتی و همکاری مردم محلی بهطور کامل اطفا شد.
ساداتی افزود: پس از اعلام وقوع آتشسوزی، تیمی متشکل از رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان، فرمانده یگان حفاظت، نیروهای آتشنشانی اداره، سرجنگلبان حوزه زرینآباد، مأموران حفاظت شرکت نکاچوب، دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و نیروهای بومی به محل اعزام شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری اظهار کرد: با اقدام سریع نیروهای حاضر در محل، آتش مهار شد و از گسترش آن به دیگر بخشهای عرصه جنگلی جلوگیری به عمل آمد.
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