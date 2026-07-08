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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

توقیف ۲ خودروی حامل چوب قاچاق در ساری؛ حریق جنگل مرمت مهار شد

توقیف ۲ خودروی حامل چوب قاچاق در ساری؛ حریق جنگل مرمت مهار شد

ساری- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ساری از توقیف دو دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در جریان گشت‌های شبانه یگان حفاظت در محدوده سنگتراشان خبر داد.

سید حمید ساداتی در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشف و توقیف دو دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در حوزه استحفاظی سنگتراشان خبر داد و گفت: این اقدام در جریان اجرای گشت‌های شبانه و تشدید نظارت بر عرصه‌های جنگلی انجام شد.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت با همکاری نیروهای حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ، یک دستگاه خودروی نیسان و یک دستگاه خودروی پاترول حامل محموله چوب قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری ادامه داد: پس از کشف محموله، خودروها توقیف و برای متخلفان پرونده تشکیل شد تا مراحل قانونی رسیدگی به تخلف انجام شود.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق فرآورده‌های جنگلی اظهار کرد: حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های ملی از اولویت‌های این اداره است و با هرگونه قطع غیرمجاز درختان، حمل چوب بدون مجوز و تخریب منابع طبیعی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

حریق عرصه جنگلی روستای مرمت ساری مهار شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری از مهار آتش‌سوزی در عرصه جنگلی روستای مرمت خبر داد و گفت: این حریق شامگاه سه‌شنبه با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی و همکاری مردم محلی به‌طور کامل اطفا شد.

ساداتی افزود: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی، تیمی متشکل از رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان، فرمانده یگان حفاظت، نیروهای آتش‌نشانی اداره، سرجنگلبان حوزه زرین‌آباد، مأموران حفاظت شرکت نکاچوب، دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و نیروهای بومی به محل اعزام شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری اظهار کرد: با اقدام سریع نیروهای حاضر در محل، آتش مهار شد و از گسترش آن به دیگر بخش‌های عرصه جنگلی جلوگیری به عمل آمد.

کد مطلب 6882409

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