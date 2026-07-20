نگهبان: عرضه خارج از شبکه ۴۴ هزار تن روغن موتور در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام کارهای فنی و اطلاعاتی از اقدامات غیرقانونی یک شرکتی که در زمینه پالایش فرآورده های نفتی فعالیت دارد مطلع شدند و به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی و در بررسی سامانه‌های مربوطه مشخص شد این شرکت پس از دریافت سهمیه ۴۴ هزار تن روغن موتور اقدام به عرضه خارج از شبکه آن به صورت قاچاق کرده که کارشناسان ارزش آن را حدود ۱۱ همت بیان کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص اقدامات قانونی انجام و مدیر شرکت پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

سردار نگهبان در خاتمه ضمن اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از وضعیت اقتصادی و بازار جهت کسب درآمد نامشروع گفت: شهروندان هر گونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.