مدیریت پارک جنگلی بیستون به شهرداری واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد واگذاری مدیریت پارک جنگلی بیستون به مساحت ۱۱۳ هکتار میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و شهرداری بیستون در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور منعقد و طی مراسمی در ظهر چهارشنبه به شهردار بیستون تحویل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در این مراسم با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه برای تعیین تکلیف این مجموعه، اظهار کرد: احاله مدیریت پارک جنگلی بیستون به متقاضیان دارای صلاحیت به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و پس از رفع موانع حقوقی و فنی و طی مراحل قانونی، این قرارداد با شهرداری بیستون به امضا رسید.

محمدحسین رستمی افزود: پارک جنگلی بیستون با برخورداری از امکاناتی نظیر سیستم آبیاری، چاه آب و سایر زیرساخت‌ها و همچنین قرار گرفتن در مسیر بزرگراه کربلا و مجاورت مجموعه تاریخی و جهانی بیستون، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی دارد.

شهردار بیستون نیز این واگذاری را فرصتی ارزشمند برای ارتقای زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری منطقه دانست و گفت: شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی اداره‌کل منابع طبیعی و در چارچوب ضوابط قانونی، برنامه‌های جامعی برای احیا، حفاظت و توسعه این پارک جنگلی تدوین کرده است که در قالب مفاد قرارداد اجرایی خواهد شد.

رستمی در ادامه با تأکید بر سیاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در واگذاری مدیریت پارک‌های جنگلی حریم شهرها به شهرداری‌ها و متقاضیان واجد شرایط، تصریح کرد: این رویکرد با هدف حفاظت مؤثر، بهره‌برداری پایدار و ارتقای مدیریت شهری دنبال می‌شود و امیدواریم پارک جنگلی بیستون به الگویی موفق در مدیریت پایدار منابع طبیعی در کشور تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، قرارداد رسمی واگذاری مدیریت پارک جنگلی بیستون پس از امضا در دفترخانه اسناد رسمی و تبادل اسناد میان طرفین، وارد مرحله اجرایی شده است.