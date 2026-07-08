چت جی پی تی ۵.۶ پس از چندبار تاخیر فردا از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که عرضه این مدل به درخواست دولت آمریکا به دلیل افزایش نگرانی های امنیت ملی از ماه گذشته تاکنون به تاخیر افتاده بود.

آمریکا و چین برای توسعه مدل های هوش مصنوعی پیشرفته با یکدیگر رقابت می کنند و همین امر ممکن است احتمال وقوع حملات سایبری پیشرفته را در بخش هایی که به فناوری های پیچیده، مرتبط بهم و قدیمی وابسته هستند، بیشتر کند.

از سوی دیگر دولت آمریکا سختگیری بر عرضه مدل های هوش مصنوعی پیشرفته را بیشتر کرده تا تهدیدهای احتمالی درباره نگرانی هایی مبنی بر سواستفاده احتمالی ارتش چین، روسیه و کشورهای دیگر را شناسایی کند.

مقامات چینی نیز جلساتی با شرکت های فناوری درباره محدودیت دسترسی جهانی احتمالی به پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی این کشور برگزار کردند.

به نوشته نشریه آکسیوس، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه گسترده چت جی پی تی ۵.۶ را پس از آزمایش های اضافی و دیدار بین مقامات دولتی و شرکت تایید کرده است.

اوپن ای آی دسترسی به این مدل هوش مصنوعی را برای گروه کوچکی از شرکایش که اطلاعات آنها در اختیار مقامات قرار گرفته، ارائه کرده بود.

این شرکت اکنون مدل چت جی پی تی ۵.۶ Sol را همراه مدل های ارزان تر «ترا» و «لونا» عرضه می کند.

پیش از این نیز، آنتروپیک، رقیب اوپن ای آی پیشرفته ترین مدل های خود یعنی «مایتوس ۵» و «فابل ۵» را به درخواست دولت آمریکا و به دلیل نگرانی های امنیتی برای تمام کاربران خارجی ممنوع کرد. البته محدودیت های مذکور هفته گذشته و پس از آنکه این شرکت اقدامات ایمنی خاصی را افزود، حذف شدند.