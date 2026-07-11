ادغام مرورگر چت جی پی تی در اپ دسکتاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این شرکت تایید کرد «چت جی پی تی اطلس» که مرورگر هوش مصنوعی جداگانه این شرکت است، به زودی بازنشسته می شود و شرکت تمرکز خود را روی یک اپ دسکتاپ قدرتمندتر از جی پی تی که چند ابزار را یکجا ترکیب می کند، قرار می دهد.

اوپن ای آی چت جی پی تی اطلس را به عنوان یک مرورگر توسعه یافته بر اساس چت جی پی تی در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی برای سیستم macOS ارائه کرد. اکنون شرکت به جای توسعه بیشتر اطلس تصمیم گرفته قابلیت های مرورگری آن را در یک اپ دسکتاپ اصلاح شده چت جی پی تی ادغام کند.

به گفته شرکت سازنده نکات آموزشی راه اندازی اطلس همراه بازخوردهای نخستین کاربران به ایجاد یک تجربه جدید کمک کرد. این شرکت تاریخ ۹ آگوست را برای بازنشستگی اطلس اعلام کرد و گفت: جزئیات بیشتر در این زمینه از طریق ایمیل و نوتیفیکیشن داخل اپ در اختیار کاربران گذاشته می شود.

نسخه اصلاح شده دسکتاپ این مدل اکنون چت جی پی تی، کدکس و چت جی پی تی ورک را در یک اپ ترکیب می کند. اپ مذکور شامل یک مرورگر داخلی است که می تواند وب سایت ها را جستجو، اطلاعات را از چند منبع مختلف مقایسه، دسترسی به ورک اسپیس گوگل و فایل های مایکروسافت ۳۶۵ را در حالیکه کاربر مشغول بررسی نتایج است، فراهم کند.

اوپن ای آی همچنین یک افزونه کروم معرفی می کند که چت جی پی تی را به نوار کناری جستجوگر می افزاید و کاربران می توانند صفحات وب را خلاصه کنند، درباره محتوای آنلاین سوال بپرسند و فعالیت های طولانی تر را بدون انتقال بین اپلیکیشن ها انجام دهند.