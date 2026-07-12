چت جی پی تی مختل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز،همچنین یک حساب کاربری مربوط به ردیابی قطعی سرویس های الکترونیک تخمین می زند صدها کاربر تحت تاثیر این قطعی قرار گرفته اند. با این حال، سرویس‌های مستقل پایش وضعیت نشان می‌دادند که این پلتفرم تا حوالی ظهر عمدتاً بدون مشکل کار می‌کرد؛ موضوعی که بار دیگر فاصله همیشگی میان گزارش‌های پراکنده کاربران و قطعی‌های گسترده و تأییدشده را نشان می‌دهد.

پستی درحساب کاربری پایش @status_is_down این اختلال را در ساعت 5:45 دقیقه صبح به وقت استرالیا گزارش کرد و از کاربران پرسید آیا هنگام استفاده از چت جی پی تی یا اوپن ای آی با اختلال روبرو شده اند یا خیر. مقیاس و دلیل اصلی اختلال روز یکشنبه همچنان مشخص نیست.

ابزارهای مستقل پایش وضعیت، تصویری متفاوت اما تا حد زیادی اطمینان‌بخش از سلامت کلی این پلتفرم در آن مقطع زمانی ارائه دادند. سرویس «StatusGator» که هزاران سرویس ابری را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند، در آخرین بررسی خود در صبح یکشنبه، وضعیت اوپن ای آی را فعال و بدون مشکل گزارش کرد. این سرویس به ثبت ۲۳ گزارش قطعی از سوی کاربران در ۲۴ ساعت گذشته اشاره داشت، که حجمی در حد نوسانات معمول (یا «نویز پس‌زمینه») محسوب می‌شود و نشانه‌ای از یک اختلال گسترده و تأییدشده نیست.

بررسی جداگانه‌ای که حدود هفت ساعت پیش‌تر توسط همین سامانه انجام شده بود نیز وضعیت اوپن ای آی را فعال نشان می‌داد و ۱۶ گزارش کاربری را در آن بازه ثبت کرده بود. ضمن آنکه این سامانه خاطرنشان کرد که افزایش جزئی و اولیه‌ شکایات، پیش از آن زمان برطرف شده بود.