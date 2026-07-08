۶ هزار دریانورد همچنان در آب های خلیج‌ فارس گرفتار هستند 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد که همچنان ۶ هزار دریانورد در آب‌های خلیج فارس گرفتار هستند.

پیش از امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا تعداد زیادی از کشتی‌های غول پیکر و نفتکش‌ها در تنگه هرمز گرفتار شده بودند، به نحوی که تعداد دریانوردانی که در آن سوی تنگه هرمز گرفتار بودند، بالغ بر ۲۰ هزار نفر ارزیابی می شد.

همزمان با امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا، ایران تنگه هرمز را بر اساس قوانین مدیریتی خود به روی کشتی‌های بین المللی گشود، اما کارشکنی‌های مکرر آمریکا در قبال مذاکرات آتش بس، مانع از پیشبرد این تفاهم شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در اظهاراتی از پایان تفاهم با ایرانی ها خبر داد و مدعی شد که مذاکرات با ایرانی ها وقت تلف کردن بود.