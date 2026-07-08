به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای منطقه از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در بحرین خبر می‌دهند.

از سوی دیگر روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروی دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که بامداد دور جدیدی از حملات تجاوزطلبانه خود را علیه بیش از ۸۰ نقطه در خاک کشورمان از سر گرفته است. سنتکام مدعی شد که این حمله در پاسخ به تازه‌ترین حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز و با استفاده از مهمات هدایت‌ شونده دقیق صورت گرفته است.