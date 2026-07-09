سودجویان به دنبال تبلیغات نمک های رنگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود ید در دوران جنینی و اوایل کودکی، عوارض جبرانناپذیری نظیر کاهش ضریب هوشی، اختلالات حرکتی، ناشنوایی و عقبماندگی ذهنی به همراه دارد، به طوری که پایش ملی وضعیت تغذیهای یُد، میانه ید ادراری زنان باردار کشور را ۱۲۸ میکروگرم در لیتر نشان میدهد که بیانگر وضعیت هشدار و ضرورت توجه ویژه به تغذیه در دوران بارداری، شیردهی و رشد کودکان زیر ۳ سال است.
متأسفانه در سالهای اخیر، برخی سودجویان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبنی بر خواص درمانی نمکهای رنگی مانند نمک صورتی و نمکهای دریا، مردم را از مصرف نمک یددار تصفیهشده که تنها راه مطمئن تأمین یُد بدن است، دور کردهاند.
این محصولات که عمدتاً به صورت قاچاق یا از استخراج غیرمجاز سنگهای معدنی تهیه میشوند، علاوه بر فقدان ید کافی، حاوی مقادیر قابلتوجهی فلزات سنگین نظیر سرب، جیوه، کادمیوم و آرسنیک هستند.
مصرف این نمکها توسط مادران باردار، علاوه بر خطر سقط جنین و کمکاری تیروئید در نوزادان، باعث آسیبهای شناختی شدید در نسل آینده خواهد شد. از این رو، آگاهیبخشی به جامعه برای مقابله با این باورهای نادرست و جایگزینی آن با نمکهای تصفیهشده استاندارد، یک ضرورت حیاتی است.
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