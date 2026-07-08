به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر ظهر چهارشنبه در بازدید از پایگاه منطقه چهار اورژانس ۱۱۵ مستقر در بیمارستان بهار شاهرود، ضمن اشاره به موقعیت راهبردی شهرستانهای شاهرود و میامی در مسیر ارتباطی تهران ـ مشهد اظهار کرد: این محور یکی از پرترددترین مسیرهای کشور به شمار میرود و در ایام خاص و مناسبتهای مذهبی، حجم تردد در آن به شکل قابل توجهی افزایش مییابد؛ از این رو ارتقای آمادگی اورژانس پیشبیمارستانی در این منطقه از اولویتهای سازمان اورژانس کشور است.
وی با بیان اینکه حوادث ترافیکی مهمترین تهدید سلامت در محورهای مواصلاتی کشور محسوب میشوند، افزود: تمامی پایگاههای اورژانس در این مسیر با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند و تلاش شده است با استقرار مناسب نیروهای عملیاتی، افزایش آمادگی ناوگان امدادی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، خدمات فوریتهای پزشکی با سرعت و کیفیت مطلوب به مردم، مسافران و زائران ارائه شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با قدردانی از تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی این دانشگاه ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان میدهد نیروهای اورژانس این منطقه با وجود حجم بالای مأموریتها، آمادگی مطلوبی برای پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات درمانی دارند و این ظرفیت ارزشمند باید با توسعه زیرساختها و تجهیزات تقویت شود.
میعادفر از همکاری مشترک سازمان اورژانس کشور، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و استانداری سمنان برای ارتقای امکانات اورژانس خبر داد و تصریح کرد: در چارچوب تفاهمنامههای منعقد شده، برنامهریزی لازم برای تأمین آمبولانسهای جدید، تقویت تجهیزات تخصصی، بهبود زیرساختهای پایگاههای اورژانس و افزایش توان عملیاتی این مجموعه انجام شده و امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، این برنامهها در زمان پیشبینی شده به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به نقش مؤثر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در مدیریت حوادث و ارائه خدمات امدادی خاطرنشان کرد: تعامل نزدیک میان سازمان اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، استانداری سمنان و سایر دستگاههای امدادی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم خواهد کرد و این همکاریها با جدیت ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین در ادامه سفر خود از پانسیونهای خیرساز بیمارستان بهار شاهرود بازدید کرد و ضمن آشنایی با روند اجرای این پروژه، اقدامات خیران حوزه سلامت را ارزشمند توصیف کرد و تاکید داشت: توسعه فضاهای رفاهی برای همراهان بیماران و کارکنان مراکز درمانی، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و کاهش دغدغه خانواده بیماران است.
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