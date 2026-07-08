روایت آخرین دیدار با رهبر شهید؛ از شیرینی یک دیدار تا تلخی یک فقدان

خبر گزاری مهر گروه استان‌ها: اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی و ارزشی این استان، با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای گلستان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

برگزاری این اجلاسیه حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، نیروهای مسلح و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم بود و در طول برگزاری آن، برنامه‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و مردمی اجرا شد.

در جریان برگزاری این رویداد، جمعی از مسئولان ارشد استان گلستان، فرماندهان نظامی، خانواده‌های معظم شهدا و دست‌اندرکاران برگزاری اجلاسیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار، گزارشی از روند برگزاری اجلاسیه و فعالیت‌های انجام‌شده برای زنده نگه داشتن یاد شهدای استان ارائه شد و رهبر انقلاب نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان تأکید کردند.

حجت‌الاسلام ولی‌نژاد، مدیرکل سابق اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، از جمله افرادی بود که در آن دیدار حضور داشت.

وی که در روند برنامه‌ریزی و اجرای بخش‌هایی از اجلاسیه نقش داشت، اکنون در این گفتگو با مرور آن دیدار، از فضای صمیمی و معنوی جلسه، توصیه‌های رهبر شهید، اهمیت تکریم خانواده‌های شهدا و احساس خود پس از فقدان ایشان سخن می‌گوید و معتقد است خاطره آن دیدار، همچنان یکی از ماندگارترین لحظات دوران مسئولیتش به شمار می‌رود. در ادامه با ما همراه باشید.

* درباره احساس خود نسبت به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و فضای این روزها بفرمایید.

یاد و خاطره همه شهدا و امامین انقلاب را گرامی می‌دارم و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر فرماندهان شهید را به ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید این حادثه برای مردم ایران بسیار تلخ و سنگین بود و فقدان شخصیتی با این جایگاه، اندوه عمیقی در دل ملت بر جای گذاشت.

*شما در جریان برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان، توفیق دیدار با رهبر انقلاب را داشتید. از آن مقطع برایمان بگویید.

آن روزها استان گلستان در حال برگزاری یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی و ارزشی خود بود. مردم از اقشار مختلف با تمام توان در میدان حضور داشتند و هرکس به سهم خود برای برگزاری باشکوه اجلاسیه تلاش می‌کرد.

همین همدلی و مشارکت مردمی، فضای بسیار ارزشمندی ایجاد کرده بود و دیدار با رهبر معظم انقلاب، شیرینی آن تلاش‌ها را دوچندان کرد.

*فضای آن دیدار چگونه بود و چه تصویری از رهبر انقلاب در ذهن شما باقی مانده است؟

دیداری بسیار صمیمی، امیدبخش و خاطره‌انگیز بود. رهبر معظم انقلاب با رویی گشاده و برخوردی پدرانه از حاضران استقبال کردند. در آن جلسه، نماینده ولی‌فقیه، مسئولان ارشد استان، فرماندهان نظامی و جمعی از شخصیت‌های برجسته حضور داشتند و من نیز توفیق داشتم در کنار آنان باشم. فضای جلسه سرشار از آرامش، معنویت و محبت بود و این ویژگی‌ها هرگز از ذهنم پاک نمی‌شود.

*مهم‌ترین محور سخنان رهبر انقلاب در آن دیدار چه بود؟

بخش مهمی از سخنان ایشان به تکریم شهدا و قدردانی از مردم استان گلستان اختصاص داشت. رهبر انقلاب بر زنده نگه داشتن یاد شهدا تأکید کردند و از تلاش مردم برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر به عمل آوردند. این سخنان برای همه حاضران روحیه‌بخش و انگیزه‌آفرین بود.

*شما از فضای معنوی آن جلسه نیز یاد کرده‌اید. کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟

حقیقتاً آن نشست سرشار از صفا و اخلاص بود. نام و یاد شهدا در تمام فضای جلسه جریان داشت و همه احساس می‌کردند که فداکاری‌های شهیدان مورد توجه ویژه رهبر انقلاب قرار گرفته است. همچنین رشادت‌های مردم گلستان و تقدیم چهار هزار شهید، به عنوان سرمایه‌ای بزرگ برای کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

*اکنون که آن دیدار را مرور می‌کنید، چه احساسی دارید؟

شیرینی آن دیدار همچنان در ذهن و خاطره ما باقی مانده است، اما یادآوری آن در کنار فقدان رهبر انقلاب، اندوهی عمیق را نیز به همراه دارد. خاطرات آن روزها امروز ارزش و معنای بیشتری برای ما پیدا کرده است.

* برخی معتقدند شخصیت‌های اثرگذار پس از شهادت نیز الهام‌بخش جامعه باقی می‌مانند. نگاه شما چیست؟

به باور من، اندیشه و مکتب شخصیت‌های بزرگ با فقدان جسم آنان پایان نمی‌یابد. اگر جامعه به آرمان‌ها و ارزش‌هایی که آنان بر آن تأکید داشتند پایبند بماند، مسیرشان ادامه خواهد یافت و یاد آنان می‌تواند همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

* و سخن پایانی؟

از مردم استان گلستان و همه هموطنان می‌خواهم همواره قدردان خون شهدا و ارزش‌های انقلاب باشند و با حفظ وحدت و همدلی، راه خدمت به کشور را ادامه دهند. امیدوارم خداوند همه ما را در مسیر پاسداری از آرمان‌های شهدا ثابت‌قدم بدارد.