به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در دیدار با جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادی و اورژانسی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی به دلیل شرایط جغرافیایی خاص، وجود مناطق کوهستانی و صعب‌العبور و گستردگی جغرافیایی، نیازمند توسعه ظرفیت‌ها و امکانات حوزه اورژانس است.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی علمی برای ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی افزود: بر اساس داده‌ها و مطالعات کارشناسی باید آمایش جدیدی در حوزه اورژانس انجام شود تا مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس و به‌روزرسانی آن‌ها متناسب با نیازهای فعلی استان صورت گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس در حوزه تأمین تجهیزات امدادی اشاره کرد و گفت: با توجه به امکان تردد خودروهای منطقه آزاد در سطح استان، می‌توان از این ظرفیت برای نوسازی ناوگان اورژانس و تأمین آمبولانس‌های جدید استفاده کرد.

سرمست با تأکید بر ضرورت کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی در تبریز خاطرنشان کرد: زمان رسیدن آمبولانس به محل حادثه در داخل شهر تبریز باید کاهش یابد و برای این منظور توسعه پایگاه‌ها و استفاده از تجهیزات جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی بازار تاریخی تبریز را یکی از نقاط پرتردد و اقتصادی شهر دانست و گفت: به دلیل ترافیک سنگین در محدوده بازار، تجهیز و توسعه موتورلانس‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرعت امدادرسانی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین پشتیبانی از خدمات فوریت‌های پزشکی را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش از دو هزار مورد اصابت در استان ثبت شد و آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی بود که بیشترین حملات را تجربه کرد، از این رو تقویت خدمات پزشکی و اورژانس اهمیت ویژه‌ای دارد.

در ادامه این دیدار، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور نیز با قدردانی از عملکرد مجموعه سلامت در بحران‌ها گفت: در جنگ تحمیلی سوم تمامی بخش‌های حوزه سلامت با حضور کامل و ایثارگرانه در صحنه فعالیت کردند.

وی افزود: در این مدت به بیش از ۳۴ هزار مصدوم خدمات رایگان اورژانسی ارائه شد و در مجموع ۳ هزار و ۴۸۳ نفر در کشور به شهادت رسیدند که ۲۷ نفر از آنان از کارکنان حوزه سلامت بودند.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از آسیب دیدن ۵۴ مرکز و زیرساخت حوزه سلامت در جریان حملات خبر داد و تصریح کرد: سازمان اورژانس کشور آمادگی کامل برای نوسازی ناوگان آمبولانس آذربایجان شرقی با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس را دارد.

در پایان این دیدار تفاهم‌نامه چندجانبه همکاری برای احداث ساختمان مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی و نیز خرید ۴۰ دستگاه آمبولانس برای نوسازی ناوگان اورژانس استان به امضا رسید.