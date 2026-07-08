به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبدیپور، دارنده عنوان فنیترین مربی رقابتهای آرنولد کلاسیک قویترین مردان جهان در سال ۲۰۲۱ و نایبرئیس اسبق کمیته قویترین مردان ایران، با صدور حکمی از سوی رئیس فدراسیون، به سمت ریاست کمیته قویترین مردان ایران منصوب شد.
مهدی عبدیپور که دارای مدرک دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی و همچنین مدیریت تربیت بدنی است، از قهرمانان برجسته سابق و مربیان شناختهشده کشور در رشتههای کشتی و قویترین مردان به شمار میرود. وی با سالها تجربه ارزنده، سابقه حضور مؤثر در کمیته انضباطی فدراسیون و تصدی مسئولیتهای مدیریتی متعدد در این حوزه را در کارنامه خود دارد.
بهرهمندی از دانش تخصصی، تجربه مدیریتی و سوابق درخشان این چهره ورزشی و حقوقی، نویدبخش تحولی مثبت در مسیر توسعه، ساماندهی و ارتقای سطح کیفی این رشته مهیج و پرطرفدار خواهد بود.
امید است در دوره جدید، با رویکردی مبتنی بر قانونمداری، عدالتمحوری و برنامهریزی هدفمند، شاهد رفع چالشها، تقویت زیرساختها و شکوفایی هرچه بیشتر ورزش قویترین مردان ایران باشیم.
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