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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

مهدی عبدی پور سرپرست کمیته قوی‌ترین مردان ایران شد

مهدی عبدی پور سرپرست کمیته قوی‌ترین مردان ایران شد

سرپرست فدراسیون بدنسازی با صدور حکمی، مهدی عبدی پور را به عنوان سرپرست کمیته قویترین مردان ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبدی‌پور، دارنده عنوان فنی‌ترین مربی رقابت‌های آرنولد کلاسیک قوی‌ترین مردان جهان در سال ۲۰۲۱ و نایب‌رئیس اسبق کمیته قوی‌ترین مردان ایران، با صدور حکمی از سوی رئیس فدراسیون، به سمت ریاست کمیته قوی‌ترین مردان ایران منصوب شد.

مهدی عبدی‌پور که دارای مدرک دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و همچنین مدیریت تربیت بدنی است، از قهرمانان برجسته سابق و مربیان شناخته‌شده کشور در رشته‌های کشتی و قوی‌ترین مردان به شمار می‌رود. وی با سال‌ها تجربه ارزنده، سابقه حضور مؤثر در کمیته انضباطی فدراسیون و تصدی مسئولیت‌های مدیریتی متعدد در این حوزه را در کارنامه خود دارد.

بهره‌مندی از دانش تخصصی، تجربه مدیریتی و سوابق درخشان این چهره ورزشی و حقوقی، نویدبخش تحولی مثبت در مسیر توسعه، ساماندهی و ارتقای سطح کیفی این رشته مهیج و پرطرفدار خواهد بود.

امید است در دوره جدید، با رویکردی مبتنی بر قانون‌مداری، عدالت‌محوری و برنامه‌ریزی هدفمند، شاهد رفع چالش‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و شکوفایی هرچه بیشتر ورزش قوی‌ترین مردان ایران باشیم.

کد مطلب 6882544

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