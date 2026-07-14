غیبت ارمنستان در فهرست اولیه اتحادیه جهانی کشتی برای مسابقات نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان قرار است در مسابقات جهانی به میزبانی آذربایجان از ۵ تا ۱۱ مردادماه به میدان بروند. این اولین مسابقه جهانی در سال ۲۰۲۶ است. تیم ملی کشتی آزاد جوانان با هدایت صادق گودرزی و تیم ملی کشتی فرنگی با هدایت سوریان در این مسابقات حضور خواهند داشت. کشور ارمنستان به دلیل اختلاف سیاسی که با کشور میزبانی دارد برای حضور در این مسابقات تردید داشته است وحالا در لیست منتشرشده از سوی اتحادیه جهانی، نامی از کشتی‌گیران ارمنی وجود ندارد.

در خردادماه سال جاری تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز و مجموع ۱۷۸ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم کشتی فرنگی هم در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب ۶ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز و ۲۰۵ امتیاز با اقتدار بعنوان قهرمانی دست یافت. کشتی‌گیران نوجوانان ایران پس از قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا به دنبال تکرار این قهرمانی در مسابقات جهانی هستند و هم اکنون هر دو تیم هم در اردو به سر می‌برند.

ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان آذربایجان نیز به شرح زیر است:

کشتی آزاد

وزن ۴۵ کیلوگرم: مهدی دمرچلی

وزن ۴۸ کیلوگرم: امیرعلی راغب

وزن ۵۱ کیلوگرم: بنیامین آشفته

وزن ۵۵ کیلوگرم: آرمان الهی

وزن ۶۰ کیلوگرم: محمدطاها گنجه

وزن ۶۵ کیلوگرم: سام ارشد

وزن ۷۱ کیلوگرم: رضا شمسی‌پور

وزن ۸۰ کیلوگرم: امیرعلی فراستی

وزن ۹۲ کیلوگرم: رضا عیسی‌زاده

وزن ۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسمعلی

کشتی فرنگی

وزن ۴۵ کیلوگرم: آرمین اسماعیلی

وزن ۴۸ کیلوگرم: علی اسماعیلی

وزن ۵۱ کیلوگرم: احمد بدرالدینی

وزن ۵۵ کیلوگرم: وحید عشیری

وزن ۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب‌پور

وزن ۶۵ کیلوگرم: آرمین قلی‌گوله

وزن ۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست

وزن ۸۰ کیلوگرم: علیرضا رضایی

وزن ۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری

وزن ۱۱۰ کیلوگرم: علی‌اکبر آکو