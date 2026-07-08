فرماندار روانسر: شایعه وقوع انفجار مهیب در روانسر صحت ندارد

خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، شایعه منتشرشده در فضای مجازی درباره وقوع انفجار مهیب در این شهرستان را تکذیب کرد و اظهار کرد: خبر منتشرشده مبنی بر وقوع انفجار در روانسر به هیچ عنوان صحت ندارد.



وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه حادثه‌ای با موضوع انفجار در سطح شهرستان روانسر رخ نداده است، افزود: بررسی‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد که مطالب منتشرشده در برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فاقد اعتبار بوده و واقعیت ندارد.



فرماندار شهرستان روانسر با اشاره به ضرورت دقت در انتشار اخبار، تصریح کرد: انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده علاوه بر ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی، موجب برهم خوردن آرامش روانی شهروندان می‌شود و از این رو لازم است کاربران فضای مجازی در بازنشر اخبار نهایت دقت را داشته باشند.



جشن‌پرور از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به شهرستان را تنها از طریق مراجع رسمی، دستگاه‌های مسئول و رسانه‌های معتبر دنبال کنند و از انتشار و بازنشر هرگونه خبر تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.



وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع از سوی مراجع رسمی، بهترین راهکار برای جلوگیری از گسترش شایعات و حفظ آرامش عمومی در جامعه است.