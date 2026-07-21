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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

جعل سمت مشاور وزیر نیرو؛ جاعل عنوان تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد

جعل سمت مشاور وزیر نیرو؛ جاعل عنوان تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد

وزارت نیرو با تکذیب انتساب یک فرد جاعل به عنوان مشاور وزیر و رد اظهارات وی درباره حجاب، تاکید کرد این شایعه‌سازی‌ها در شرایط حساس کنونی با پیگرد شدید قضایی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر انتساب فردی به عنوان «مشاور وزیر نیرو» و اظهارنظرهای وی پیرامون مسئله بی‌حجابی را کاملاً بی‌اساس و کذب محض خواند.

بر اساس این اطلاعیه، شخص مذکور هیچ‌گونه سمت، مسئولیت یا ارتباطی با وزارت نیرو و شخص وزیر نداشته و صرفاً با جعل عنوان، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کرده است.

غلامحسین مقیمی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه آقای علی‌آبادی هیچ مشاوری با نام رحیم زاهدی ندارد، تصریح کرد: متأسفانه مدتی است که در فضای مجازی اخبار دروغینی پیرامون وزیر نیرو و خانواده ایشان منتشر می‌شود که هیچ‌کدام صحت نداشته و وزارت نیرو به همراه مقامات حراستی و امنیتی، قطعا شکایات خود را از طریق مراجع قضایی و انتظامی تا برخورد قانونی با عوامل این اقدامات پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تقارن این شایعه‌سازی‌ها با شرایط حساس کنونی، افزود: در وضعیتی که زیرساخت‌های صنعت برق زیر بمباران دشمن قرار دارد و مردم با مدیریت مصرف در حال همیاری برای تأمین برق مناطق جنوبی کشور در این تابستان گرم هستند، چنین حاشیه‌سازی‌هایی اقدامی کاملاً دشمنانه در جهت دلسردی جامعه و تضعیف روحیه کارکنان صنعت برق محسوب می‌شود.

وزارت نیرو در پایان ضمن تاکید بر تعهد و پایبندی وزیر نیرو به موازین شرعی و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی، از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی درخواست کرد: پیش از بازنشر هرگونه ادعا پیرامون این وزارتخانه، صحت و سقم اخبار را منحصراً از طریق مراجع رسمی از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) استعلام نمایند.

کد مطلب 6894806
علی فروزانفر

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