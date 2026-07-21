به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر انتساب فردی به عنوان «مشاور وزیر نیرو» و اظهارنظرهای وی پیرامون مسئله بی‌حجابی را کاملاً بی‌اساس و کذب محض خواند.

بر اساس این اطلاعیه، شخص مذکور هیچ‌گونه سمت، مسئولیت یا ارتباطی با وزارت نیرو و شخص وزیر نداشته و صرفاً با جعل عنوان، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کرده است.

غلامحسین مقیمی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه آقای علی‌آبادی هیچ مشاوری با نام رحیم زاهدی ندارد، تصریح کرد: متأسفانه مدتی است که در فضای مجازی اخبار دروغینی پیرامون وزیر نیرو و خانواده ایشان منتشر می‌شود که هیچ‌کدام صحت نداشته و وزارت نیرو به همراه مقامات حراستی و امنیتی، قطعا شکایات خود را از طریق مراجع قضایی و انتظامی تا برخورد قانونی با عوامل این اقدامات پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تقارن این شایعه‌سازی‌ها با شرایط حساس کنونی، افزود: در وضعیتی که زیرساخت‌های صنعت برق زیر بمباران دشمن قرار دارد و مردم با مدیریت مصرف در حال همیاری برای تأمین برق مناطق جنوبی کشور در این تابستان گرم هستند، چنین حاشیه‌سازی‌هایی اقدامی کاملاً دشمنانه در جهت دلسردی جامعه و تضعیف روحیه کارکنان صنعت برق محسوب می‌شود.

وزارت نیرو در پایان ضمن تاکید بر تعهد و پایبندی وزیر نیرو به موازین شرعی و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی، از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی درخواست کرد: پیش از بازنشر هرگونه ادعا پیرامون این وزارتخانه، صحت و سقم اخبار را منحصراً از طریق مراجع رسمی از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) استعلام نمایند.