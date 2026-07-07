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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

محدودیت‌های تردد در معابر منتهی به حرم رضوی از ظهر سه‌شنبه آغاز شد

محدودیت‌های تردد در معابر منتهی به حرم رضوی از ظهر سه‌شنبه آغاز شد

مشهد- رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: با هدف روان‌سازی ترافیک برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، محدودیت‌های تردد در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی از ظهر سه‌شنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن موسی‌آبادی ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: در ورودی‌های مشهد تمام تلاش ما این است که محدودیتی اعمال نشود و با استفاده از سامانه پیامکی، تمامی اطلاعات لازم برای هدایت زائران به پارکینگ‌ها و محل‌های اسکان در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به وسعت این مراسم، محدودیت‌هایی در معابر پیرامونی حرم مطهر اعمال خواهد شد که از ساعت ۱۴ سه‌شنبه آغاز می‌شود و شامل خیابان‌های منتهی به حرم از جمله مسیر فرودگاه تا میدان ۱۵ خرداد، خیابان خرمشهر، خیابان امام رضا، خیابان طبرسی، بلوار قرنی و بلوار مصلی است و تا ساعت ۲۴ توسط موانع فیزیکی مسدود خواهد بود.

وی ادامه داد: از ساعت ۲۴ امشب تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه در چهار بازوی اصلی منتهی به حرم مطهر ممنوع است و خودروهای متوقف در این محدوده‌ها به محل ایمن منتقل می‌شوند؛ البته مسیرهای عرضی از این چهار مقطع باز خواهند بود تا جریان ترافیک شهری با اختلال مواجه نشود و تنها معابر اصلی منتهی به حرم مسدود می‌مانند.

موسی آبادی افزود: این محدودیت‌ها تا ساعت ۵ صبح روز مراسم ادامه می‌یابد و پس از آن، طرح در لایه اول به صورت کامل اجرا خواهد شد. در لایه دوم که شامل شعاع ۱.۵ کیلومتری است، محدودیت‌ها بر اساس میزان اشباع معابر و به صورت مقطعی اعمال می‌شود تا از تراکم بیش از حد جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در لایه سوم نیز کنترل ترافیک به صورت هوشمند و از طریق سامانه‌های تصویری مدیریت می‌شود تا با مدیریت زمان‌بندی چراغ‌ها و تخلیه سریع معابر، کمترین مزاحمت برای تردد شهروندان ایجاد شود.

کد مطلب 6881778

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