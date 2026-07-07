به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن موسیآبادی ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: در ورودیهای مشهد تمام تلاش ما این است که محدودیتی اعمال نشود و با استفاده از سامانه پیامکی، تمامی اطلاعات لازم برای هدایت زائران به پارکینگها و محلهای اسکان در اختیار مسافران قرار میگیرد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به وسعت این مراسم، محدودیتهایی در معابر پیرامونی حرم مطهر اعمال خواهد شد که از ساعت ۱۴ سهشنبه آغاز میشود و شامل خیابانهای منتهی به حرم از جمله مسیر فرودگاه تا میدان ۱۵ خرداد، خیابان خرمشهر، خیابان امام رضا، خیابان طبرسی، بلوار قرنی و بلوار مصلی است و تا ساعت ۲۴ توسط موانع فیزیکی مسدود خواهد بود.
وی ادامه داد: از ساعت ۲۴ امشب تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه در چهار بازوی اصلی منتهی به حرم مطهر ممنوع است و خودروهای متوقف در این محدودهها به محل ایمن منتقل میشوند؛ البته مسیرهای عرضی از این چهار مقطع باز خواهند بود تا جریان ترافیک شهری با اختلال مواجه نشود و تنها معابر اصلی منتهی به حرم مسدود میمانند.
موسی آبادی افزود: این محدودیتها تا ساعت ۵ صبح روز مراسم ادامه مییابد و پس از آن، طرح در لایه اول به صورت کامل اجرا خواهد شد. در لایه دوم که شامل شعاع ۱.۵ کیلومتری است، محدودیتها بر اساس میزان اشباع معابر و به صورت مقطعی اعمال میشود تا از تراکم بیش از حد جلوگیری شود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در لایه سوم نیز کنترل ترافیک به صورت هوشمند و از طریق سامانههای تصویری مدیریت میشود تا با مدیریت زمانبندی چراغها و تخلیه سریع معابر، کمترین مزاحمت برای تردد شهروندان ایجاد شود.
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