اعزام ۱۶۳ دستگاه اتوبوس از چهارمحال و بختیاری به تهران، قم و مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی از اعزام ۱۶۳ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۴۸۵۰ مسافر از استان به تهران، قم و مشهد برای شرکت در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در بازه‌ زمانی ۱۱ تا ۱۶ تیرماه خبر داد و آن را نمادی از عشق بی‌پایان مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب توصیف کرد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، امروز با اعلام این آمار، گفت: در فاصله‌ی ۱۱ تا ۱۶ تیرماه، همزمان با وداع ملی با پیکر مطهر رهبر شهید، ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با تمام توان پای کار آمد. مجموعاً ۱۶۳ سفر اتوبوسی برنامه‌ریزی و اجرا شد که از این تعداد، ۱۲۷ دستگاه به مقصد تهران با ۳۸۱۷ مسافر، ۱۵ دستگاه به قم با ۵۵۰ مسافر و ۲۱ دستگاه نیز به مشهد مقدس با ۷۵۶ زائر اعزام شدند.

مالکی با تأکید بر اینکه تمامی این سفرها در سخت‌ترین شرایط ترافیکی و مدیریت لحظه‌ای مسیرها انجام شده، افزود: جمع کل مسافران جابه‌جا شده توسط ناوگان استان به عدد ۴۸۵۰ نفر رسید که نشان‌دهنده‌ آمادگی کامل، نظم بی‌نظیر و همراهی بی‌نقص رانندگان و شرکت‌های مسافربری با ستاد مدیریت بحران استان بود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه حادثه‌ای در این جابه‌جایی عظیم ثبت نشد و تمام اتوبوس‌ها با رعایت دقیق نکات ایمنی، زمان‌بندی و هماهنگی با پلیس راه، مأموریت خود را به سرانجام رساندند. این رویداد، توانمندی بی‌نظیر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان را در پوشش رویدادهای ملی و مذهبی به اثبات رساند و افتخار دیگری بر کارنامه‌ پرتلاش رانندگان زحمت‌کش این خطه افزود.

مالکی در پایان با قدردانی از همکاری بین‌بخشی راهداری، پلیس راه تصریح کرد: این حماسه‌ ملی، بار دیگر ثابت کرد که مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری، در غم و شادی انقلاب اسلامی، پیشگام و همواره در صحنه هستند و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان، پشتیبان حضورشان باشیم.