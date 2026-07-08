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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

اعزام ۱۶۳ دستگاه اتوبوس از چهارمحال و بختیاری به تهران، قم و مشهد

اعزام ۱۶۳ دستگاه اتوبوس از چهارمحال و بختیاری به تهران، قم و مشهد

شهرکرد-معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از اعزام ۱۶۳ دستگاه اتوبوس از استان به تهران، قم و مشهد برای شرکت در مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی از اعزام ۱۶۳ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۴۸۵۰ مسافر از استان به تهران، قم و مشهد برای شرکت در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در بازه‌ زمانی ۱۱ تا ۱۶ تیرماه خبر داد و آن را نمادی از عشق بی‌پایان مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب توصیف کرد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، امروز با اعلام این آمار، گفت: در فاصله‌ی ۱۱ تا ۱۶ تیرماه، همزمان با وداع ملی با پیکر مطهر رهبر شهید، ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با تمام توان پای کار آمد. مجموعاً ۱۶۳ سفر اتوبوسی برنامه‌ریزی و اجرا شد که از این تعداد، ۱۲۷ دستگاه به مقصد تهران با ۳۸۱۷ مسافر، ۱۵ دستگاه به قم با ۵۵۰ مسافر و ۲۱ دستگاه نیز به مشهد مقدس با ۷۵۶ زائر اعزام شدند.

مالکی با تأکید بر اینکه تمامی این سفرها در سخت‌ترین شرایط ترافیکی و مدیریت لحظه‌ای مسیرها انجام شده، افزود: جمع کل مسافران جابه‌جا شده توسط ناوگان استان به عدد ۴۸۵۰ نفر رسید که نشان‌دهنده‌ آمادگی کامل، نظم بی‌نظیر و همراهی بی‌نقص رانندگان و شرکت‌های مسافربری با ستاد مدیریت بحران استان بود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه حادثه‌ای در این جابه‌جایی عظیم ثبت نشد و تمام اتوبوس‌ها با رعایت دقیق نکات ایمنی، زمان‌بندی و هماهنگی با پلیس راه، مأموریت خود را به سرانجام رساندند. این رویداد، توانمندی بی‌نظیر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان را در پوشش رویدادهای ملی و مذهبی به اثبات رساند و افتخار دیگری بر کارنامه‌ پرتلاش رانندگان زحمت‌کش این خطه افزود.

مالکی در پایان با قدردانی از همکاری بین‌بخشی راهداری، پلیس راه تصریح کرد: این حماسه‌ ملی، بار دیگر ثابت کرد که مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری، در غم و شادی انقلاب اسلامی، پیشگام و همواره در صحنه هستند و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان، پشتیبان حضورشان باشیم.

کد مطلب 6882607

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