حجتالاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت و با اشاره به اینکه پیکرهای مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان برای برپایی مراسم پایانی تشییع و خاکسپاری به مشهد مقدس وارد شدند، اظهار کرد: از عموم مردم مبعوث و ولایی استان چهارمحال و بختیاری درخواست میشود برنامهریزی لازم را برای اقامه نماز لیلةالدفن امام شهید و خانواده معظم ایشان بعد از انجام مراسم خاکسپاری ایشان داشته باشند.
مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ادای نماز شب دفن بعد از خاتمه خاکسپاری موضوعیت پیدا میکند، ادامه داد: باتوجه به تعویق در برپایی مراسم تشییع ایشان در مشهد مقدس، ممکن است خاکسپاری هم با تعویق همراه باشد اما عموم امت اسلامی میتوانند بعد از خاکسپاری پیکر مطهر، به اقامه نماز بپردازند.
وی بیان کرد: بر طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، قرار است پیکر رهبر شهید ایران و شهدای خانواده ایشان پس از مراسم برگزاری تشییع، در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شوند. از تمام عاشقان و دلسوختگان رهبر شهید درخواست داریم در قرائت این نماز کوتاهی نکنند.
این کارشناس مسائل دینی در خصوص کیفیت نماز لیلةالدفن، گفت: این نماز از نمازهای مستحبی است که در شب اول قبر در دو رکعت برای میت خوانده و به او هدیه میشود؛ براساس نقل مشهور، در رکعت اول بعد از سوره حمد یک مرتبه آیةالکرسی و در رکعت دوم پس از حمد، ۱۰ مرتبه سوره قدر خوانده و ثواب آن به میت هدیه میشود.
کریمی یادآور شد: نماز لیلةالدفن را در هر زمان از شب اول قبر در باره زمانی اول شب تا صبح میتوان اقامه کرد اما بهترین وقت آن، بعد از نماز عشاء است.
مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه برنامهریزی برای اقامه نماز لیلةالدفن امام شهید در مناطق مختلف استان انجام گرفته است، گفت: در صورت خاکسپاری پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان، این برنامه معنوی امشب همزمان با تجمعات مردمی شبانه در مساجد و مصلیها و یا در خیابانها و میدانهای شهرها و روستاها به صورت جماعت برپا میشود.
کریمی ادامه داد: مراسم محوری ختم قرآن کریم به همراه اقامه نماز لیلةالدفن و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد نیز امروز بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در حسینیه اعظم شهرکرد برگزار میشود.
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