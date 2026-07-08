به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت و مراسم ختم رهبر شهید انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.



این مراسم بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز می‌شود.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم نیز طی اطلاعیه ای، از عموم مردم، علما، اساتید حوزه‌های علمیه، روحانیان، خانواده‌های معظم شهدا و دیگر اقشار جامعه برای حضور در این آیین دعوت کرده است.



در اطلاعیه منتشر شده، بر پاسداشت مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی و استمرار راه عزت‌آفرین ایشان تأکید شده و حضور گسترده مردم در این مراسم، تجدید میثاقی با آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان شده است.



این آیین شامگاه پنجشنبه و بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد.