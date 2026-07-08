وضعیت هوای قم به شرایط خطرناک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس اطلاعات و داده‌های دریافتی از اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، شاخص کیفیت هوای شهر قم به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق PM10 در وضعیت خطرناک قرار دارد.



همچنین شاخص کیفیت هوای شهر قنوات نیز به علت آلاینده ذرات معلق PM10 در وضعیت بسیار ناسالم گزارش شده است.



دانشگاه علوم پزشکی قم از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان، مبتلایان به آسم و زنان باردار خواست از خروج غیرضروری از منزل خودداری کرده و فعالیت‌های خود را به حداقل برسانند.



در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است: سایر شهروندان نیز از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.