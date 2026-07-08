به گزارش خبرنگار مهر، حامد غفاری، بعد از ظهر چهارشنبه،در جمع خبرنگاران، از اعزام تیم عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد به استان قم برای پوشش ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید ایران خبر داد.
وی که رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد است، اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق با ظرفیت ۶ هزار لیتر به همراه سه نفر از آتشنشانان این سازمان به استان قم اعزام شدند.
غفاری افزود: این تیم عملیاتی با هدف تأمین ایمنی و ارائه خدمات امدادی در مراسم تشییع رهبر شهید ایران، در محل برگزاری مراسم مستقر شده است.
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