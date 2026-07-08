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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

آتش‌نشانان ملارد در مراسم تشییع رهبر شهید در قم مستقر شدند

آتش‌نشانان ملارد در مراسم تشییع رهبر شهید در قم مستقر شدند

ملارد- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد گفت: یک دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق به همراه سه آتش‌نشان برای پوشش ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید ایران به استان قم اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد غفاری، بعد از ظهر چهارشنبه،در جمع خبرنگاران، از اعزام تیم عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد به استان قم برای پوشش ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید ایران خبر داد.

وی که رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد است، اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق با ظرفیت ۶ هزار لیتر به همراه سه نفر از آتش‌نشانان این سازمان به استان قم اعزام شدند.

غفاری افزود: این تیم عملیاتی با هدف تأمین ایمنی و ارائه خدمات امدادی در مراسم تشییع رهبر شهید ایران، در محل برگزاری مراسم مستقر شده است.

کد مطلب 6882696

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