دود گسترده در غرب کرج ناشی از حریق مزارع خشک

محمدباقر فرهند، مدیرکل امور ارتباطات بینالملل استانداری البرز و رئیس شورای اطلاعرسانی استان، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره دود مشاهدهشده در محدوده پل حصارک تا کمالشهر اظهار کرد: آتشسوزی رخداده در انتهای منطقه مرغ مادر در محدوده کرج، مربوط به علفهای هرز و پوشش گیاهی خشک است که بر اثر گرمای هوا و خشکی زمین دچار حریق شدهاند.
وی افزود: بروز چنین آتشسوزیهایی در فصل گرما و در اراضی دارای علوفه و پوشش گیاهی خشک، موضوعی طبیعی و مسبوق به سابقه است و هر سال در این مقطع زمانی مشاهده میشود.
رئیس شورای اطلاعرسانی استان البرز با بیان اینکه نیروهای آتشنشانی کرج در محل حضور دارند، تصریح کرد: عملیات اطفای حریق از دقایق ابتدایی آغاز شده و آتشنشانان در حال مهار و خاموش کردن آتش هستند.
فرهند خاطرنشان کرد: این حادثه هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد و شرایط به طور کامل تحت کنترل دستگاههای امدادی و خدماتی قرار دارد، بنابراین جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
نظر شما