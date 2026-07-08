به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی خطاب به نخست وزیر پاکستان نوشت: از نخست‌وزیر پاکستان، آقای شهباز شریف، به‌ پاس حضور در مراسم وداع و تشییع رسمی رهبر معظم شهید، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: از حضور برادر عزیزم آقای شهباز شریف و هیأت عالی‌رتبه پاکستان، همچنین از ابراز همدردی صمیمانه دولت و ملت پاکستان، سپاسگزارم. این همراهی و حمایت را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند و با همبستگی و برادری در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یافته و تعمیق یابد. رهبر معظم شهید همواره به دولت و ملت شریف پاکستان علاقه‌مند بودند و مشترکات فرهنگی را سرمایه ارزشمند دو ملت می‌دانستند.