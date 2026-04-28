  1. استانها
  2. مرکزی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

دستگیری سارقان طلا فروشی در اراک پیش از خروج از کشور

دستگیری سارقان طلا فروشی در اراک پیش از خروج از کشور

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری مالخران و سارقان چند کیلو طلا از یک طلافروشی در اراک پیش از خروج از کشور در یکی از شهرهای مرزی خبر داد.

گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد تاجره گفت: در اوایل اردیبهشت امسال موضوع سرقت از یک واحد طلافروشی در یکی از پاساژهای اراک به پلیس اعلام شد که بر اساس تحقیقات سارق به همراه نگهبان پاساژ اقدام به سرقت تقریبا سه کیلوگرم طلا کردند.

وی افزود: موضوع در دستورکار کارآگاهان برتر مجموعه آگاهی استان قرار گرفت و براساس تحقیقات میدانی و اقدامات پلیس محل مخفیگاه سارقان شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان مرگزی گفت: باهماهنگی قضایی ۲ تیم عملیاتی به یکی از استان‌های شمال غرب کشور اعزام شد و با رصدها محل مخفیگاه سارقان در یکی از شهرستان‌های مرزی مشخص شد و در اقدام ضربتی پلیس سارقان دستگیر شدند.

تاجره بیان کرد: سارقان قصد داشتند که به صورت قاچاق از ایران به ترکیه سپس فرانسه مهاجرت کنند و سه نفر از مالخرها هم در تهران دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ارزش ریالی طلای سرقت شده افزون بر ۳۵۰ میلیارد ریال پیش بینی می‌شود، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی می‌تواند سارقان را در هر مکانی که باشند، شناسایی و دستگیر کند.

کد مطلب 6814297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

