دستگیری سارقان طلا فروشی در اراک پیش از خروج از کشور

گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد تاجره گفت: در اوایل اردیبهشت امسال موضوع سرقت از یک واحد طلافروشی در یکی از پاساژهای اراک به پلیس اعلام شد که بر اساس تحقیقات سارق به همراه نگهبان پاساژ اقدام به سرقت تقریبا سه کیلوگرم طلا کردند.

وی افزود: موضوع در دستورکار کارآگاهان برتر مجموعه آگاهی استان قرار گرفت و براساس تحقیقات میدانی و اقدامات پلیس محل مخفیگاه سارقان شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان مرگزی گفت: باهماهنگی قضایی ۲ تیم عملیاتی به یکی از استان‌های شمال غرب کشور اعزام شد و با رصدها محل مخفیگاه سارقان در یکی از شهرستان‌های مرزی مشخص شد و در اقدام ضربتی پلیس سارقان دستگیر شدند.

تاجره بیان کرد: سارقان قصد داشتند که به صورت قاچاق از ایران به ترکیه سپس فرانسه مهاجرت کنند و سه نفر از مالخرها هم در تهران دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ارزش ریالی طلای سرقت شده افزون بر ۳۵۰ میلیارد ریال پیش بینی می‌شود، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی می‌تواند سارقان را در هر مکانی که باشند، شناسایی و دستگیر کند.