به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کوهسار و شهرستان سلماس با اشاره به تداوم نهضت توسعه استان حتی در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، افزود: با وجود محدودیت منابع، اجرای طرح‌های عمرانی متوقف نشده و جبران عقب‌ ماندگی‌های سلماس با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی همچنین مرز کوزه‌رش را مهم‌ترین ظرفیت توسعه سلماس و بازگشایی آن را از مطالبات جدی مردم و از اولویت‌های مدیریت استان دانسته و خاطرنشان کرد: رایزنی‌های گسترده‌ای با مسئولان کشور و مقامات ترکیه برای فعال‌سازی این مرز انجام شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تکمیل راه‌ها، پایانه مرزی و سایر زیرساخت‌ها نیز تاکید کرد و افزود: توسعه مبادلات تجاری ایران و ترکیه نیازمند آماده‌سازی کامل امکانات مرزی بوده و ایجاد مراکز اقامتی، بازارچه‌ها و واحدهای خدماتی نیز زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم خواهد کرد.

رحمانی توسعه راه‌آهن قره‌تپه، تکمیل پروژه‌های راه‌سازی، بازنگری در برنامه توسعه سلماس و جمع‌آوری مدارس کانکسی را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و اضافه کرد: مدیران با روحیه جهادی، تخصص و تعهد، مسیر توسعه متوازن مناطق مرزی را با قدرت دنبال کنند.

در این جلسه مهم‌ترین مطالبات و مشکلات این بخش مرزی و کم‌برخوردار در حوزه‌های راه، آب، زیرساخت‌های عمرانی، خدمات‌رسانی، کشاورزی، اشتغال و توسعه روستایی از سوی مردم و مسئولان محلی مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آنها مورد بررسی قرار گرفت.

تاکید استاندار آذربایجان‌ غربی بر تسریع بازگشایی مرز کوزه‌رش سلماس

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین در بازدید از مرز کوزه رش سلماس با تاکید بر تکمیل سریع زیرساخت‌ها و آغاز هرچه زودتر فعالیت مرز کوزه‌رش سلماس، گفت: بازگشایی این مرز یکی از پروژه‌های راهبردی آذربایجان‌غربی برای توسعه تجارت، رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و گسترش مبادلات با ترکیه است.

رحمانی در جریان بازدید از روند آماده‌سازی مرز کوزه‌رش سلماس با اشاره به هدف‌گذاری مشترک ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار، افزود: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های مرزی بوده و با راه‌اندازی مرز کوزه‌رش، تعداد مرزهای فعال آذربایجان‌غربی به هشت مرز افزایش خواهد یافت.

وی همچنین تکمیل راه‌های دسترسی، پایانه مرزی، فیبر نوری، تیرپارک و امکانات رفاهی را از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری از این مرز دانست و خاطرنشان کرد: جانمایی این مرز با حضور کارشناسان ایران و ترکیه انجام شده و در مرحله نخست، تردد مسافری آغاز خواهد شد و پس از آن نیز با احداث چهار گیت ترانزیتی، ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی و مبادلات تجاری این گذرگاه مرزی توسعه می‌یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی از تامین اعتبارات، نیروی انسانی و چارت سازمانی مورد نیاز برای راه‌اندازی این مرز نیز خبر داده و افزود: استقرار دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مجموعه‌های خدماتی باید همزمان با تکمیل زیرساخت‌ها انجام شود تا این مرز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

رحمانی همچنین با اشاره به آثار اقتصادی این پروژه، بازگشایی مرز کوزه‌رش را زمینه‌ساز رونق تولید، توسعه خدمات، افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در سلماس دانست و اضافه کرد: سیاست دولت، بهره‌مندی حداکثری مردم بومی از ظرفیت‌های مرزی و فراهم‌سازی زمینه حضور سرمایه‌گذاران از سراسر کشور در این منطقه است.

وی با تاکید بر پیگیری مستمر استانداری و همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مسئول، افزود: عقب‌ماندگی‌های ایجاد شده در روند بازگشایی این مرز جبران خواهد شد و با تکمیل زیرساخت‌ها، مرز کوزه‌رش سلماس به یکی از کانون‌های مهم تجارت، ترانزیت و توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی تبدیل می‌شود.