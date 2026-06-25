امدادرسانی هلال احمر به ۱۱۰ خانوار متاثر از سیل در روستاهای ماکو

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی روز پنجشنبه در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب در منطقه بورالان شهرستان ماکو، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر این شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: امروز امدادرسانی و توزیع چادر و اقلام زیستی در میان آسیب دیدگان در روستاهای بری،پنجرلو و ولی کندی بورالان انجام و عملیات نیروهای امدادی در محل روستای متاثر از سیلاب ادامه دارد.

محبوبی گفت: تیم های امدادی هلال احمر شهرستان های پلدشت،چالدران و شوط نیز جهت پشتیبانی به محل اعزام شده اند.

جاری شدن سیلاب در منطقه بورالان ماکو و تداوم عملیات امدادرسانی و برآورد خسارات

براساس گزارش اداره‌کل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی و در پی صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، بارش‌های شدید و رگباری روز گذشته (سوم تیرماه ۱۴۰۵) موجب وقوع سیلاب در منطقه بورالان شهرستان ماکو شد.

در پی وقوع این حادثه، نیروهای ستاد مدیریت بحران فرمانداری ماکو، بسیج، راهداری، جمعیت هلال‌احمر و نیروهای مردمی به‌سرعت در مناطق آسیب‌دیده از جمله روستاهای ولی‌کندی، پنجرلو و بری حضور یافته و عملیات امدادرسانی به ساکنان و مدیریت شرایط بحرانی را آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد جریان سیلاب خساراتی به چندین دهنه پل، محورهای ارتباطی اصلی، ابنیه فنی و زیرساخت‌های روستایی وارد کرده و تعدادی از روستاهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده و عملیات بازگشایی مسیرهای ارتباطی و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان تا پاسی از شب با تلاش نیروهای عملیاتی راهداری و تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داشت.

هم‌اکنون نیز عملیات امدادرسانی، ارزیابی خسارات و خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده با مشارکت فرمانداری ماکو، شرکت آب و فاضلاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حال انجام است.

بیشترین میزان بارش ثبت‌شده طی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های منطقه مربوط به کوزه‌رش با ۱۳.۱ میلی‌متر، باری با ۹.۴ میلی‌متر و پوریان شمالی با ۴.۵ میلی‌متر بوده است.