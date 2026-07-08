آسیبی به نیروگاه بوشهر نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، دشمن آمریکایی صهیونیستی بخش‌هایی از بوشهر را مورد هدف قرار داد.

بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر، تجاوز امشب ارتش تروریستی آمریکا به بوشهر آسیبی را متوجه نیروگاه هسته ای نکرده است و جای نگرانی نیست.