  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

انهدام پهپاد در جنوب کشور

انهدام پهپاد در جنوب کشور

بندرعباس- یک فروند پهپاد متخاصم دشمن در جنوب کشور با آتش پدافند منهدم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک پهپاد متخاصم دشمن در جنوب کشور توسط سامانه پدافندی کشور رهگیری و منهدم شد.

جزئیات این خبر بزودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6882917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها