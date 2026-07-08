https://mehrnews.com/x3cwHJ ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6882917 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ انهدام پهپاد در جنوب کشور بندرعباس- یک فروند پهپاد متخاصم دشمن در جنوب کشور با آتش پدافند منهدم شد. به گزارش خبرنگار مهر، یک پهپاد متخاصم دشمن در جنوب کشور توسط سامانه پدافندی کشور رهگیری و منهدم شد. جزئیات این خبر بزودی منتشر خواهد شد. کد مطلب 6882917 کپی شد مطالب مرتبط فیلمهای بخش بینالملل جشنواره فیلم «سبز» معرفی شدند سعید علی حسینی سومین وزنه بردار سنگین وزن جهان رضازاده همچنان بهترین وزنه بردار سنگین وزن جهان است برچسبها هرمزگان بندرعباس پهپاد
نظر شما