به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۷ تیر) از نظر بارندگی، شرایط در برخی مناطق کشور در حد صدور هشدار است و برای شمال آذربایجان غربی، مرکز و جنوب اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات و دامنه‌های استان گیلان هشدار صادر شده است.

وی افزود: بعدازظهر امروز و فردا (پنجشنبه، ۱۸ تیر)، در این مناطق هر لحظه احتمال جاری‌شدن سیلاب و وقوع روان آب وجود دارد و لازم است شهروندان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند؛ در استان گیلان نیز لازم است مبادی ورودی آب به استخرهای پرورش ماهیان سردابی مسدود شود تا از ورود آب گل‌آلود جلوگیری شده و خسارت و تلفات احتمالی به حداقل برسد.

اصغری بیان کرد: از نظر وزش باد و گردوخاک نیز تا پایان هفته، استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، سمنان، قم، تهران، ایلام، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری با این پدیده جوی درگیر خواهند بود.

وی ادامه داد: برای استان اصفهان هشدار نارنجی وزش باد و گردوخاک صادر شده است، همچنین رانندگان به‌ویژه در محورهای کویری و جاده‌های این مناطق، باتوجه‌به کاهش شعاع دید، باید بااحتیاط کامل تردد کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به شرایط نامساعد دریایی گفت: فعالان دریایی در سواحل دریای عمان باید طی چند روز آینده برای مواجهه با تلاطم آب‌ها آمادگی لازم را داشته باشند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: ارتفاع موج در دریای عمان ممکن است به ۲.۵ متر برسد و این شرایط می‌تواند موجب پاره شدن تورهای صیادی و واردشدن آسیب به قفس‌های پرورش ماهی شود؛ ازاین‌رو ضروری است فعالان این حوزه تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.