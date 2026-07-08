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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۹

قرار یکصد و سی ام رودسری ها در میدان

قرار یکصد و سی ام رودسری ها در میدان

رودسر- یکصد و سی امین قرار رودسری ها پرشور و جهت تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

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کد مطلب 6882944

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