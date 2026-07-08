https://mehrnews.com/x3cwJg ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۹ کد مطلب 6882944 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۹ قرار یکصد و سی ام رودسری ها در میدان رودسر- یکصد و سی امین قرار رودسری ها پرشور و جهت تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6882944 کپی شد مطالب مرتبط مراسم وداع با پیکر مدیر حوزه علمیه فومن در تجمع شبانه سوگواری جاماندگان وداع با آقای شهید ایران در لاهیجان رشتوندان با مهر از ۱۳۰ شب حضور خود در میدان می گویند تشییع نمادین پیکر مطهر امام شهید در اجتماع مردم ولایتمدار آستانه شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی امین شب بیعت با ولایت فقیه تداوم حضور لنگرودی ها در شب صد و سی ام تجمعات صد و سی امین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در سنگر خیابان برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب وداع با رهبر شهید انقلاب رودسر
نظر شما