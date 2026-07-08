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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۶

حضور مردم دلگان در تجمعات شبانه شهر مشهد

حضور مردم دلگان در تجمعات شبانه شهر مشهد

مشهد- مردم شهر دلگان که برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید به مشهد رفتند، در اجتماعات شبانه این شهر شرکت کردند.

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کد مطلب 6882947

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