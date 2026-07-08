https://mehrnews.com/x3cwJk ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۶ کد مطلب 6882947 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۶ حضور مردم دلگان در تجمعات شبانه شهر مشهد مشهد- مردم شهر دلگان که برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید به مشهد رفتند، در اجتماعات شبانه این شهر شرکت کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6882947 کپی شد مطالب مرتبط مردم دلگان عازم مشهد مقدس شدند برگزاری مراسم گرامیداشت رهبر شهید در دهستان هودیان برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در روستای اسفند شهرستان دلگان رشتوندان با مهر از ۱۳۰ شب حضور خود در میدان می گویند برچسبها شهرستان دلگان مشهد مشهد مقدس رهبر شهید
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